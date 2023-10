No hay duda de que la relación entre Pablo Urdangarin y Johanna Zott va viento en popa. Siempre que tiene oportunidad, la joven se desplaza hasta algunos de los pabellones en los que el hijo de la Infanta Cristina juega para brindarle su apoyo en primera persona. En esta última ocasión no lo ha hecho sola, sino en compañía de su madre, que también ha alentado a su yerno. Sin embargo, la presencia de la suegra del balonmanista no les ha importado en absoluto, ya que al verse han dado rienda suelta a su amor y se han fundido en un beso que no ha pasado desapercibido para las cámaras. ¡Dale al play para no perdértelo!

Vídeo: Europa Press