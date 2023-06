Pablo Urdangarin, sin filtros: su futuro, la influencia de su padre y su novia

El segundo hijo de la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin se ha ganado a pulso ser el miembro más carismático de su familia. Pablo Urdangarin, de 22 años, inicia una nueva etapa profesional diciendo adiós al Barça. La próxima temporada formará parte de las filas del Fraikin Granollers. Su última entrevista para la agencia Efe nos deja sinceras declaraciones sobre la influencia de su padre en su trayectoria. Por primera vez, ha hablado también de su novia, Johanna Zott.

Pablo Urdangarin ha continuado los pasos de su progenitor en el mundo del balonmano. "Estoy intentando dedicarme a lo que me gusta", afirma tajante. Una de las lecciones más importantes que ha aprendido de su padre es intentar ser el "mejor". "Seguir trabajando cada día y, por ejemplo, de cómo gestionar el volver a jugar después de una lesión, que es algo muy difícil”. Su paso por el Barça ha sido clave para su trayectoria. "En La Masía te enseñan muchos valores, no solo del club, sino de la vida en general, creo que los he podido aprovechar bastante y me han ayudado mucho a ser quien soy hoy en día”. Actualmente compagina su faceta deportiva con sus estudios de Sport Management y celebra continuar un año más viviendo en Barcelona. "Cerca de mi gente, y estaré más a gusto, pero no descarto (en el futuro) irme fuera. Ya se verá”.

Las aficiones de Pablo Urdangarin

El deporte es, sin duda, su gran pasión. Además de jugar profesionalmente a balonmano, también practica baloncesto y pádel. Entre sus aficiones, se encuentran ver pelis y series de Netflix. La última que ha visto es 'Night Agent'. Por primera vez, ha hablado de su pareja, la jugadora de voleibol del Esplugues de Llobregat, Johanna Zott. "Me gusta hacer planes con mi novia y su familia". Asimismo, adora estar con los suyos: "Tengo primos en Barcelona, hago cosas con ellos, para sentirme más en familia”.

No es un usuario activo en redes sociales porque como reconoce es muy celoso de su vida privada. Aunque sí que tiene abierta una cuenta para seguir a amigos, familia y a la gente que le gusta.