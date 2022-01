Por segundo día consecutivo, Pablo Urdangarin ha reaparecido y ha respondido a las preguntas de los medios de comunicación que se encontraban en las inmediaciones del centro deportivo donde entrena. El hijo de Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina ha vuelto a hacer un alarde de madurez, respeto y educación a pesar del delicado momento por el que está atravesando y en el que se ha visto envuelto. Este miércoles, el día que salían a la luz las fotografías de su padre con otra mujer de identidad desconocida que horas después se descubrió que era Ainhoa Armentia, una compañera de trabajo, Pablo ya aseguró de que eran «cosas que pasan» y que lo tendrían que hablar «en casa». Ahora, vuelve hacer hincapié en que este tema tendrán que hablarlo en casa.

Pablo Urdangarin habla de las Navidades familiares que han vivido hace escasas semanas

Además, si este miércoles todavía no había hablado con su madre y no podía revelar cómo se encontraba después de la noticia bomba que ha supuesto para la crónica social, ya ha hablado con ella y confiesa cómo se encuentra. Según Pablo Urdangarin su madre se encuentra «bien. Está bien. Estamos todos bien», pero quiere aclarar en que no está muy seguro de que madre fuera conocedora de la noticia de la relación entre su padre y su compañera de trabajo. Lo revela en el vídeo que podéis ver a continuación. Además, hace un repaso por sus Navidades familiares en la que los exs duques de Palma pasaron juntos. No te lo pierdas y dale al play.

Vídeo: Europa Press