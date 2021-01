Luis Ignacio Recasens pasará a la Historia no solo por atender los embarazos de la Reina Letizia y la infanta Elena. También por recorrer 14 kilómetros por la nieve para poder ayudar a una mujer a dar a luz en pleno temporal de Filomena. Los vídeos de su hazaña son impresionantes

Hay profesiones que suelen considerarse más vocacionales que otras y entre ellas la medicina cuenta con esta especial consideración. Prueba de ello es el doctor Luis Ignacio Recasens, un profesional de la medicina más, si no fuese porque por su consulta ginecológica ha pasado desde la Reina Letizia hasta la infanta Elena para llevar a buen término sus respectivos embarazos. Pues bien, el afamado ginecólogo ha demostrado que no hay nada que le pueda impedir acudir a su consulta a seguir atendiendo a sus pacientes, llevar esperanza y traer vida al mundo. Una tarea que no se pierde, por mucha nieve que haya en Madrid.

La divertida estampa del ginecólogo Luis Ignacio Recasens llegando al trabajo con bastones de esquí para prevenir de las peligrosas caídas no hacía gracia a todos por igual. Especialmente la que menos risa tenía era la parturienta que trataba de lidiar con las contracciones del parto a la espera de que llegase el doctor que le ayudaría a alumbrar a su hijo. Una impactante imagen que ha tenido lugar a las puertas de la clínica Ruber Internacional de Madrid y que está dando la vuelta al mundo en las redes sociales.

Y no solo por los vídeos que la influencer María de León, su sobrina, ha compartido y con los que ha podido ilustrar la hazaña de Luis Ignacio Recasens, sino también por desvelar que el doctor ha cubierto la distancia que hay desde su casa, en Aravaca, hasta Mirasierra, donde se levanta el hospital, lo que se traduce en un paseo en pleno temporal y con la dificultad añadida de tener que esquivar la nieve y controlar las caídas durante 14 kilómetros. De ahí que el aplauso multitudinario en las redes sociales aún continúe escuchándose.