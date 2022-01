Aunque el Rey Felipe VI cumplía este domingo 54 años, ha sido él quien ha tenido que felicitar a otro en tan señalada fecha en su calendario y es que Rafa Nadal ha vuelto a hacer historia. El tenista se ha alzado como vencedor del Open de Australia en un partido lleno de emoción y logrando remontar en el último momento los dos sets por los que estaba perdiendo. Desde Casa Real ya le daban ánimos antes del partido para que tuviese un buen encuentro, pero tras alzar el galardón que le reconocía como el mejor tenista del mundo tras robarle el pódium a Djokovic, desde la institución que representa al Rey Felipe han vuelto a lanzar un mensaje, esta vez para felicitarle por su triunfo y de una manera muy cercana y de lo más ocurrente.

“Rafa, se nos acaban los calificativos. No hay obstáculos para quien no tiene límites. El mejor tenista del mundo, lo representas tú”, han escrito desde el departamento de comunicación de la Casa Real en nombre del Monarca con una imagen que no podría expresar más admiración y en la que se muestra al Jefe del Estado fundiéndose en un sincero abrazo con el tenista mallorquín. Una preciosa y ocurrente felicitación tras ganar su 21º copa en un Grand Slam y tras escalar puestos en el ranking de los tenistas más portentosos del mundo, llegando a colocarse en el primer puesto. Un orgullo para España que vuelve a hacer historia en el tenis, demostrando que Rafa Nadal está lejos de la retirada.

Aunque desde Casa Real siempre tratan de mostrar una imagen institucional impecable y rara vez se salen del guion, esta vez bien merecía la pena. Rafa Nadal no solo es el representante del deporte español más famoso del mundo y el mejor valorado, sino también un amigo íntimo de la familia, siendo especialmente estrecho su vínculo con el Rey Juan Carlos. También el Rey Felipe VI se ha dejado ver en numerosas ocasiones apoyando al tenista manacorí, pero nunca como su padre, que así lo ha hecho acudiendo a sus encuentros deportivos para apoyarle desde las gradas y cenando con él en Abu Dabi, como así se mostró en redes sociales.

El revuelo llegó cuando tras la cena de Rafa Nadal con el Rey Juan Carlos en Abu Dabi el deportista dio positivo en coronavirus. Esta enfermedad supuso un alto en los entrenamientos del deportista de cara al Open de Australia, aunque por fortuna no hizo mella en su organismo y no le ha restado fuerzas para alzarse con el triunfo. Más afectó al Rey Juan Carlos, quien tuvo que permanecer aislado en cuarentena a la espera de una prueba de antígenos que confirmase que no resultó contagiado en su encuentro privado. Por fortuna el coronavirus no alcanzó al Emérito.

