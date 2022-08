Las recientes boda del sobrinos de Iñaki Urdangarin ha dado mucho que hablar. Y es que el exmarido de la Infanta Cristina no ha podido viajar a Estados Unidos, tal y como era su deseo, para estar en citas tan especiales para su familia. Sí ha estado, en cambio, la hija de los reyes don Juan Carlos y la Reina Sofía. La ausencia del exjugador de balonmano hizo que fuera ella la que se trasladara al continente americano junto a tres de sus hijos, Juan, Miguel e Irene. Ahora se conoce el motivo que ha impedido al exdeportista acompañar a su familia: le han denegado el visado para entrar en el país. Las leyes estadounidenses, especialmente duras con quienes tienen antecedentes penales, han impedido a Urdangarin ir a los enlaces de su sobrina Nuala, celebrado el sábado 13 de agosto, y la de su sobrino Iñaki, que tuvo lugar el pasado viernes 19.

Bien lo destaca la web de la Embajada de Estados Unidos en Madrid: «Un ciudadano de un país extranjero que pretenda entrar en los Estados Unidos debe por lo general obtener primero un visado estadounidense, que se coloca en el pasaporte del viajero, un documento de viaje emitido por el país del que es ciudadano». Sin embargo, cuando se trata de una persona que ha estado en la cárcel, como es el caso del vasco, la cosa se complica. Los oficiales consulares revisan minuciosamente las solicitudes de visa americana. Y una de las principales causas de denegación de un visado son los motivos penales. Cuando el solicitante ha cometido delitos dentro o fuera del territorio puede que esto lo convierta en una persona inelegible para entrar al país.

Iñaki Urdangarin, en libertad condicional hasta abril de 2024

Cabe recordar que fue el pasado mes de marzo cuando Iñaki Urdangarin obtuvo la libertad condicional. Desde que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria ubicado en Bilbao le concediera este permiso dejó de rendir cuentas a la cárcel alavesa de Zaballa. Se suspendía así la condena 5 años y 10 meses que cumplía por malversación, prevaricación, fraude a la Administración, dos delitos fiscales y tráfico de influencias en el caso Nóos. No obstante, la libertad condicional no significa la extinción de la pena de casi seis años que le impuso el Tribunal Supremo: este hecho no se producirá hasta abril de 2024.

La situación del exdeportista vasco ha imposibilitado por completo que cruzara el charco. Por suerte, tres de sus hijos, acompañados de su madre, pudieron disfrutar de las bodas de sus sobrinos. La relación de la Infanta Cristina con su exfamilia política es buena, por lo que no ha tenido problemas en estar presente en las citas más recientes del clan Urdangarin. Ha estado en las dos bodas americanas. La primera fue la de Nuala, el sábado 13 de agosto, y la siguiente, la de Iñaki Flood, que se celebró este pasado viernes 19 en Minnesota. Ambos jóvenes son hijos de Cristina, una de las hermanas Urdangarin, casada con el médico Sean Flood.

Urdangarin tampoco pudo asistir a la boda de su sobrino Eamon Patrick en 2019

Para el que fuera jugador de balonmano se trataba de una cita muy especial. De haber podido viajar, hubiera sido la primera vez en mucho tiempo que se reuniría con toda su familia. Hay que recordar que tampoco pudo acudir a la boda de Eamon Patrick Flood, otro de sus sobrinos, que se casó en Estados Unidos en 2019, ya que entonces se encontraba en prisión. Ya son tres las bodas familiares que se pierde por su compleja situación judicial.