Sus Majestades los Reyes Felipe VI y Letizia han tenido un encuentro hoy con ocho jóvenes talentos españoles procedentes de sectores como la investigación, la tecnología, la empresa, la cultura y la acción social. En un diálogo abierto con los monarcas, estos reconocidos jóvenes le han manifestado sus inquietudes ante la pandemia global y han aportado su visión sobre la manera en la que el coronavirus está afectando a la sociedad española.

La reunión de los Reyes con los jóvenes talentos se ha celebrado en el Palacio de la Zarzuela y ha durado dos horas. Tiempo más que suficiente para que tanto los Reyes como estos destacados profesionales intercambiaran impresiones sobre el futuro de nuestro país ante el reto que supone frenar el avance del virus mortal que ha paralizado al mundo entero.

Felipe VI habla de «no perder la esperanza»

Durante el diálogo, Don Felipe y Doña Letizia han puesto en valor la importante labora que están haciendo los jóvenes por sacar adelante el país en tan difíciles momentos. “Todavía estamos en plena batalla contra el virus e intentando recuperar una vida lo más normal posible. Pero en toda esta situación también tenemos que intentar mirar hacia delante, Tenemos no solo que intentar recuperarnos, ponernos en pie de nuevo y no perder la esperanza. Y en ello, sin duda, hay un papel muy importante, que es resaltar y empujar en el buen sentido de la palabra todo lo que estáis haciendo los jóvenes en muchos ámbitos en nuestro país», ha indicado Su Majestad.

El Rey resalta «la nueva energía» que aportan los jóvenes

«Ahí hay una fortaleza que no solo no debemos dejar de lado si no poner mucho más en valor. Hay una necesidad de enganche, de buenos mensajes, y creo que la juventud con vuestra preparación y vuestra disposición sois uno de los elementos fundamentales para esa nueva recuperación, para esa nueva energía que necesitamos«, añadía don Felipe.

Por su parte, la Reina señalaba el trabajo «en todas las diferentes tareas, capacidades y empresas en las que estáis empleados y que son verdaderamente innovadores y que reflejan muy bien esa actitud innovadora y esa actitud de enganchar ese lado más positivo para continuar».

Los ochos jóvenes que se han reunido hoy con los Reyes son: Teresa Arroyo Gallego, Chief Data Scientist en nQMedical e ingeniera de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM); Pablo González Ruiz de la Torre, Consejero Delegado Trivu; Lucía Zhu, Investigadora Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO); Enrique Riquelme Vives, Fundador de Cox Energy; Mireia Badía, co-fundadora de Grow.ly; Francisco Javier Gutiérrez Álvarez, Investigador del Centro Nacional de Biotecnología CSIC; Arancha Martínez Fernández, fundadora de It Will Be; y Norman Schaar Orive, co-fundador de Vertical Robot.