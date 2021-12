A punto de poner el broche a 2021 se nos agolpan muchas imágenes y momentos de los Reyes captados a lo largo de este año. ¡Impagables! podríamos decir. Un año que ha vuelto a ser muy especial, todavía sin ser ‘normal’ del todo en muchos de los sentidos, pero sí, al menos, con Don Felipe y Doña Letizia recuperando la vitalidad de su agenda, las galas, los premios, las reuniones, las audiencias, los viajes…

Y gracias a eso hemos tenido mucho más que contaros. El camino de su vida oficial ha estado bastante animado, e incluso podemos destacar situaciones tan curiosas que han despertado nuestro asombro. Nuestra realeza habitualmente se rige por costumbres más o menos fijas, donde las reglas mandan, pero ¿qué pasa cuando nos salimos de los márgenes del protocolo? Pues cualquier cosa…

No os preocupéis, aquí os los servimos en bandeja. Si todavía no os habéis indigestado con los fastos navideños, haced hueco para recibir todo un festín de momentazos reales. Además de los buenos, de los que no engordan, pero que sí os alimentarán despertando sonrisas, sorpresa, incredulidad…¡Hasta surrealismo tenemos!

Un menú que nos regala esos instantes de nuestros Reyes en los que podemos vislumbrar un poco más de ellos como ‘personas’, como Felipe y Letizia sin más. En un tono más ligero, relajados, incluso desconcertados ante los imprevistos y que valen oro como documentos de la historia cotidiana.

¿Qué hacer si un niño no te hace caso mientras visitas su cole? ¿Qué quería ver la Reina cuando fue pillada espiando detrás de una puerta del Palacio Real? ¿Cómo reaccionar cuando la presidenta madrileña Ayuso puso la mano en la cintura del Rey? ¿Y cuándo los Reyes se ponen románticos o de confidencias? Pues ¡click, click!

Por supuesto, tenemos que agradecer el excelente ojo de nuestros fotógrafos, que todo lo ven, y que en el día a día acompañan a los Reyes atestiguando su labor. Cuando decimos que una imagen vale más que mil palabras, nos referimos a esto. A continuación, solo algunos ejemplos de la vida real ‘sin filtros’. Pasen y vean…