Una amiga desvela en el documental alemán lo que sufrió Letizia

8 Siguiendo a la Reina durante un año

La periodista y su cámara no han tenido un acceso diferente a Letizia respecto al resto de medios españoles para cubrir sus compromisos. Tampoco han podido hablar con ella ante el objetivo; no hay una sola declaración suya. El escándalo habría sido mayúsculo, ya que Casa Real procura ser ecuánime en este terreno: no hay privilegios para nadie. O todos o ninguno. Y es por esto por lo que los Reyes no conceden entrevistas, o si acaso muy excepcionalmente y para medios públicos como RTVE o la Agencia EFE.