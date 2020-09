Serán los Premios Princesa de Asturias más atípicos de su historia: el próximo 16 de octubre, fuera del Teatro Campoamor, en un salón del Hotel de la Reconquista y sin público presente. La heredera los presidirá por segunda vez tras su debut por todo lo alto el año pasado.

Los Premios Princesa de Asturias de este 2020 van a ser muy distintos a lo habitual. La Fundación acaba de anunciar las novedades obligadas a causa de la pandemia del coronavirus y apuntan a cambios sustanciales. Para empezar no se celebrarán en el Teatro Campoamor de Oviedo, no habrá público presente y además se suspenden algunos actos que tenían lugar alrededor de los galardones, como el tradicional concierto en el Auditorio un día antes de la gala. Eso implica que la que iba a ser la segunda vez en esta cita de la Princesa Leonor, la titular de los premios, se vea un poco deslucida. Aunque ilusión seguro que no le faltará. Por supuesto, la ceremonia será televisada a través de RTVE y nadie se perderá los gestos y la emoción del momento, que están garantizados, aunque no tengan el mismo lustre que en el querido teatro.

Los premios tendrán lugar el próximo viernes 16 de octubre, a las 18:30 horas, y el lugar elegido para la entrega es la Sala Covadonga del Hotel de la Reconquista de la capital asturiana. Un sitio con mucha historia y donde habitualmente se encontraban los Reyes en audiencia con los galardonados de cada edición y los patronos de la Fundación a mediodía del mismo día de la gala. También donde el 24 de septiembre de 1980 se firmó el acta de constitución de la Fundación Princesa de Asturias (entonces Príncipe de Asturias).

Si por algo será recordada la edición de 2019 será por el debut de Leonor. Oviedo acogía a su Princesa por primera vez y por todo lo alto, recibiéndola con un acto multitudinario en la plaza de la Catedral un día antes de la ceremonia, en la que la Heredera pronunció su primer discurso en público. Fue su primer baño de masas en la tierra de la que ostenta su título principal. Y ella estaba encantada de sentir tanto cariño. Por supuesto, la acompañaban sus orgullosos padres, los Reyes Felipe y Letizia, y su inseparable hermana, la Infanta Sofía, pero ella fue la absoluta protagonista.

Según han acordado los patronatos de la Fundación Princesa de Asturias: «Con el principal objetivo de preservar la salud de las personas y de minimizar el riesgo de contribución a la expansión del virus el nuevo acto contará con un aforo muy reducido (premiados y autoridades) y se celebrará sin público en la sala. Será retransmitido por televisión y diferentes redes sociales. Los Patronatos de la Fundación, Miembros Protectores y familiares de premiados podrán seguir el acto a través de pantallas instaladas en otro salón en el interior del mismo Hotel».

NO ASISTIRÁN TODOS LOS GALARDONADOS

Respecto a los galardonados, «la Fundación no les solicitará que viajen a Asturias para asistir a la ceremonia. Aquellos que expresen por iniciativa propia su intención de desplazarse y que residan en territorios cuyas restricciones para viajar lo permitan, podrán hacerlo si así lo desean». El piloto Carlos Sainz, premio de los Deportes, y una representación de los Sanitarios Españoles en la primera línea de la Covid-19, premio de la Concordia, ya han confirmado que sí estarán presentes. El resto son Anne Carson (Letras); Dani Rodrik (Ciencias Sociales); Feria Internacional del Libro de Guadalajara y Hay Festival of Literatura&Arts (Comunicación y Humanidades); Yves Meyer, Ingrid Daubechies y Terence Tao (Investigación Científica y Técnica); y John Williams y Ennio Morricone (Artes), con la nota más emotiva tras la reciente muerte de este último mítico compositor de bandas sonoras.

También se ha suspendido el tradicional almuerzo previo a la ceremonia, que presidían los Reyes en el mismo hotel; y la visita al Pueblo Ejemplar, al día siguiente de la gala, que este año ha recaído en Somao (Pravia), se verá muy reducida, con un recorrido más breve y un acto institucional al aire libre solo para los vecinos de la localidad y sin la habitual comida comunitaria en el campo de la que disfrutaban tras la entrega. El año pasado, en Asiegu, Leonor volvió a tomar la palabra en público, bajo una intensa lluvia, pero sin perder la sonrisa.

Se desconoce si estas circunstancias especiales afectarán a la Reina Sofía, quien nunca ha faltado a su cita con los premios y es un personaje muy querido en Asturias por su apoyo constante a estos importantes galardones.