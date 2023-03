La verdad sobre el sueldo de la Princesa Leonor como soldado, aclara la Casa Real

Ante la publicación de ciertas informaciones apuntando a que la Princesa Leonor iba a cobrar un sueldo como cadete de 400 euros mensuales cuando empiece su formación militar en la Academia General Militar de Zaragoza, a partir del próximo agosto, la Casa Real se ha apresurado a desmentirlo. Según la versión oficial, esto no es así en absoluto. La heredera al trono no percibirá ninguna asignación durante este periodo, ya que eso está reservado solo para los profesionales, lo cual no es su caso. Leonor tendrá las mismas condiciones de vida en la academia que el resto de alumnos, especifican, pero no va a gozar de una remuneración por ello.

Tal y como se anunció el pasado martes, la hija de los Reyes Felipe y Letizia iniciará su formación castrense el próximo curso, justo después de terminar el Bachillerato Internacional en el internado UWC Atlantic College de Gales y antes de acudir a la Universidad.

La heredera al trono y futura Reina de España dará comienzo al periodo de formación en el mes de agosto de 2023 en el Ejército de Tierra en la Academia General Militar de Zaragoza. Leonor se incorporará a esta Academia con el empleo de Dama-Cadete. El curso siguiente, 2024-2025, lo hará en la Armada con el empleo de Guardamarina en la Escuela Naval Militar de Marín y en el Buque Escuela Juan Sebastián de Elcano durante su viaje de instrucción. El último curso, 2025-2026, la Princesa ingresará en el Ejército del Aire y del Espacio, trabajando en la Academia General del Aire de San Javier como Alférez Alumna.

Leonor, que cumplirá 18 años el próximo 31 de octubre, cuenta con el antecedente de su padre, el Rey Felipe, quien también inició a su misma edad esta formación castrense. Eso sí, ella será la primera heredera mujer en abordarlo.

Sus Majestades afirmaron en el comunicado oficial que "la formación militar de la Princesa de Asturias es muy conveniente y valiosa: refuerza las capacidades de servicio y entrega, y facilita los cometidos de representación que deberá asumir como Heredera de la Corona de España". Los Reyes, añadía la nota, "acogen esta nueva etapa formativa con la satisfacción de conocer su voluntad, interés e ilusión en recibir esa formación. La Princesa Leonor sabe de la exigencia y del sacrificio que conlleva la vida castrense y es muy consciente del honor que supone formarse y servir junto a los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas".

Esta nueva experiencia representará para la heredera "una formación técnica y humana muy completa y adecuada para garantizar el compromiso de permanente servicio a la sociedad española", en la que tendrá muy presentes "virtudes como la lealtad, la disciplina, el valor o el compañerismo. Y principios como la responsabilidad, la ejemplaridad o la austeridad". Eso sí, de sueldo, nada.