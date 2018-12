La Reina Sofía, escapada en solitario a Nueva York

1 Su felicitación de Navidad

Tanto han mejorado que este año incluso se han retratado juntos para la tradicional felicitación navideña. Esto no llamaría la atención si no fuera porque desde 2007 no la hacían, y aquella vez no solos sino rodeados de todos sus nietos. Desde entonces habían recurrido siempre a imágenes de cuadros y belenes pertenecientes a Patrimonio Nacional. Con su imagen juntos empiezan una nueva etapa con algo más de armonía familiar.

Leer más: Los mensajes de los Reyes en su felicitación de Navidad.