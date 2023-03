La infanta Elena da la última hora sobre Don Juan Carlos y Froilán en Abu Dabi

Está siendo una semana repleta de actos para la infanta Elena. Si hace unos días la veíamos ponerse flamenca en el concierto de Juan Valderrama, hoy ha acudido a la entrega de premios organizada por la peña taurina de mujeres llamada Las Meninas de España en el Hotel Wellington de Madrid. Estos son los segundos galardones consecutivos y la hija del emérito no se ha querido perder la cita. De todos es sabido que la infanta Elena es una gran apasionada del mundo del toro. Una pasión que ha heredado de su padre, el rey Don Juan Carlos, y que a la vez su hija, Victoria Federica, ha heredado de ella. La duquesa de Lugo ha acudido como presidenta honorífica del evento, un reconocimiento que recibió durante la primera edición de estos galardones.

Durante el acto, la infanta Elena mostró su lado más cercano, ya que se siente muy cómoda con este tipo de eventos relacionados con la tauromaquia. Saludando al resto de asistentes como una más y fotografiándose con todos aquellos que se lo pedían. Además, también aprovechó para hablar sobre su padre, el rey Don Juan Carlos, y sobre su hijo, Froilán, ya que ambos se encuentran residiendo en Abu Dabi. La duquesa de Lugo ha asegurado a 'Vanitatis' que Froilán está muy feliz en su nueva etapa en los Emiratos Árabes, además de que ha asegurado que el estado tanto anímico como físico de don Juan Carlos es muy bueno. "Está muy bien de salud y de todo", ha dicho la infanta Elena.

La infanta Elena ha revelado quien paga la residencia de Froilán en Abu Dabi

Durante su charla, también ha aclarado todas las dudas relacionadas con la nueva vida de su hijo en Abu Dabi. Mucho se ha especulado sobre si Froilán estaba residiendo en una casa que la empresa petrolífera que le había contratado le había designado, si era su abuelo, el emérito, quien le estaba ayudando o cuál era su residencia en su nueva vida. Según aseguraba la infanta Elena, es el propio Froilán quien se paga el alojamiento en Emiratos Árabes: "Se la paga él con su sueldo. Hay muchas cosas que se dicen que no son verdad. Es un chico con un corazón de oro”

La infanta Elena ha pasado una divertida velada en el lujoso hotel de la capital. Además, estaba radiante al lucir una original chaqueta estilo patchwork repleta de color. Un toque atrevido que nos encanta ver en la hija de los eméritos, que poco a poco va renovando su imagen y deja de lado los looks más regios y sobrios. Un top naranja vitaminado y un pantalón de estilo recto en beis eran el broche de oro a su look en el que no han faltado algunos detalles como una manicura en nude o las diferentes joyas que ha lucido en su último aparición pública.

La hija del emérito, completamente ajena a la última infracción de Victoria Federica

De quien no se habría pronunciado ha sido de Victoria Federica, que sigue protagonizando diferentes polémicas. La última ha sido al cometer una infracción grave al volante. La joven influencer se dejó ver mirando el teléfono móvil mientras conducía el coche acompañada de una amiga, que grababa la escena desde el asiento del copiloto. Aunque lleva su cinturón de seguridad puesto y obligatorio, la sobrina del Rey Felipe VI está mirando el móvil con atención mientras que sube la mirada para ver la carretera y no salirse al arcén. Cuando se da cuenta de que su amiga la está grabando, deja de mirar el móvil.