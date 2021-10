Jaime Peñafiel arremete contra el Rey Felipe VI: «Nadie explica que echara a Don Juan Carlos de España»

Esta semana, el Rey Juan Carlos ha vuelto a ocupar todos los titulares. Dentro de muy poco saldrá a la venta ‘Mi rey caído’, un libro biográfico sobre el emérito escrito por la periodista francesa Laurence Debray. En él, el padre del Rey Felipe VI conversa con la escritora gala sobre sus más profundos deseos. El principal de ellos son sus ganas de regresar a España. Un asunto sobre el que se ha pronunciado de manera alta y clara Jaime Peñafiel.

Este jueves, el periodista especializado en Casa Real ha asistido al estreno del espectáculo musical y gastronómico ‘Wah‘ en Madrid. Allí le han preguntado por las últimas noticias sobre el Rey Don Juan Carlos. Y no se ha quedado callado. Más bien, se ha despachado a gusto. Según el periodista, el monarca se ha comportado de manera injusta con su progenitor. Para él, el marido de la Reina Sofía no tomó la decisión de autoexiliarse en Abu Dhabi por voluntad propia, sino forzado por su hijo.

Según Peñafiel, lo que ha hecho Felipe Vi es «anticonstitucional»

«Lo que nadie se explica es que su hijo lo echara de España y de la Casa Real», ha lamentado. «El artículo 19 de la Constitución lo pone. No se puede expulsar a ningún ciudadano de su país. Lo que hizo su hijo es anticonstitucional», añadía.

«Ha habido padres que han echado a sus hijos de casa», ha recordado Peñafiel. No le parece admisible que un hijo, en este caso Su Majestad el Rey Felipe, que haya forzado la salida de su padre al extranjero. «Que un hijo eche a su padre de su casa y de su país es inconstitucional», ha sentenciado. Asimismo, ha dejado claro que el veterano rey «puede venir cuando quiera, cuando le salga de los cojones».

Así habla de la Reina Sofía: «Aguanta con dignidad tantas infidelidades»

El periodista y escritor ha opinado también sobre la Reina Sofía, cuya labor como cabeza de familia le parece encomiable. «Ella es una gran profesional, como dijo su marido», ha apuntado. «Aguanta con dignidad tantas infidelidades. Está acostumbrada».

Cabe recordar que el Rey Don Juan Carlos puso rumbo a Abu Dhabi el 1 de agosto de 2020. Desde entonces han pasado ya 14 meses. Un tiempo más que suficiente para reflexionar sobre su larga trayectoria como Jefe de Estado. Y sobre su estancia en Emiratos Árabes. En sus memorias ha confesado que la decisión de irse de España no fue tal y como tenia previsto, ya que inicialmente quiso ir a Portugal y no a Oriente Medio. Asimismo, cree que tomó la decisión acertada: «Afrontaba muchas presiones. Desde aquí no molesto a la corona».

Don Juan Carlos, dolido con su hijo

En el libro, Don Juan Carlos comparte sus valoraciones sobre la labor de su hijo al frente de la institución monárquica. Admite que se siente dolido con su hijo, con el que apenas tiene relación. Sus hijas, la Infanta Elena y la Infanta Cristina, están pendientes de él. Y han ido a visitarlo en numerosas ocasiones. No sucede lo mismo con el Rey Felipe VI. Este ni siquiera le felicitó por su 83 cumpleaños.

El libro de Laurence Debray coincide con la publicación de la agenda de Emilio Alonso Manglano, director del Cesid desde 1981 hasta 1995. En ella se desvela que Juan Carlos I recibió 36 millones de dólares del rey saudí para la Transición. También recibió ayudas del Sha de Persia para apoyar a Adolfo Suárez. También llega en un momento decisivo para el rey, con tres causas judiciales abiertas… a la espera de ser archivadas.