La infanta Sofía y la princesa Leonor se han convertido en inseparables. Pero hay algo que todavía las separa. Y no es que una sea la heredera de la Corona y otra no. Que también. Pero hay un paso que la pequeña de la reina Letizia y el rey Felipe todavía no se ha atrevido a dar, mientras que su hermana lo hizo hace ya muchos años. ¿Sabéis de lo que hablamos? Algo muy común en la vida de todos.

9 Mientras que Leonor se atreve a lucir pendientes; Sofía, no Los pendientes. La princesa Leonor sí que lleva; mientras que Sofía, no. ¿Por qué? Mientras que en la mayoría de las niñas recién nacidas son los padres los que deciden si perforar o no las orejas de los bebés… hay una tradición en las familiares reales europeas en el que son las pequeñas cuando van creciendo las que toman esta decisión. 8 ¿Cuál es el motivo? Su propia elección Un miembro de una Familia Real a lo largo de su vida tiene que tomar muchas decisiones. Y mientras que algunos hábitos de su vida están establecidos por ser miembro de una Casa Real, otros no. Como la decisión de perforarse las orejas. Y mientras que la heredera, la princesa Leonor, decidió lucir pendientes a partir del año 2012, cuando solo tenía siete años; su hermana pequeña, la infanta Sofía, todavía no se ha atrevido a dar ese paso. 7 Es cierto que en ocasiones ambas aparecen con las orejas despejadas Puede que solo sea una decisión por gustos… o que a la pequeña de los Borbones le de miedo las agujas. Todo es posible. El caso es que mientras que en las apariciones públicas la princesa Leonor luce pequeños brillantes en sus orejas; Sofía de momento prefiere llevar las orejas totalmente despejadas. ¿Será cuestión de tiempo? 6 Leonor tomó la decisión en el año 2012 5 La infanta Sofía todavía no se ha atrevido a dar este paso Quizás ahora que han tomado más relevancia en las apariciones públicas se decida a dar este paso. Y es que este último año, la Princesa y la Infanta han tenido mucha más actividad institucional que los años anteriores. Además, del debut de Leonor como Princesa y sus primeras palabras como tal, enmarcaron este 2018 como su año. Leer más: Leonor y Sofía este año baten récords de presencia pública 4 En 2018, las niñas han sido las grandes protagonistas de la Casa Real En todas estas apariciones públicas siempre ha estado en el foco también en la reina Letizia, que siempre se ha mantenido muy pendientes de las pequeñas. Algo que se ha criticado. Y es que son muchos los que señalan la actitud controladora de Letizia con las pequeñas. Pero además, como es costumbre en muchas casas de todos los españoles (y no solo en la Real) es la madre quien elige la ropa que lucen las niñas. 3 Es cierto que siguen vistiendo como niñas pequeñas Y es que es cierto que la princesa Leonor sigue vistiendo como una niña, alejada de la indumentaria de otras royals de sus edades que van más acorde a sus años. La infanta Sofía y la princesa Leonor poco han cambiado su vestimenta durante estos años: vestidos a juego, tejidos como el tweed, bailarinas.. Y una cosa que la diferencia la una de la otra: los pendientes, aquel accesorio también tan deseado por la reina Letizia. Leer más: ¿Cuándo dejarán Leonor y Sofía de vestir como niñas? Otras mini royals ya lo han hecho 2 Leonor siempre luce pequeños brillantes en sus orejas 1 Desde el día a día hasta apariciones más especiales A la reina Letizia también le gusta lucir grandes joyas

Con solo siete años, Leonor se puso pendientes

Aunque a veces prefiere ir más cómoda

