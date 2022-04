Ser de sangre real no la ha liberado de dar un paso tan importante como el primer día de cole… En el año 2009, con poco más de dos años, la veíamos entrar por primera vez a la Escuela Infantil del Cuartel de El Rey de la Guardia Real de El Pardo, el mismo centro escolar donde inició sus estudios su padre. Ella, muy centrada, no soltaba su mochila azul de Hello Kitty -a juego con su uniforme- ni para el posado ante la prensa. Irresistible, ¿no?