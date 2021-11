La infanta Elena ha disfrutado este fin de semana de una de sus grandes pasiones, pero este domingo ha vivido un momento álgido cuando ha sido galardonada con un premio en la Madrid Horse Week 2021 por su buen hacer a lo largo de su carrera como amazona. Un momento de gran emoción y orgullo personal en el que la hermana del Rey Felipe VI no ha podido contener las emociones. La duquesa de Lugo ha vivido este momento grande en su vida profesional a lomos de los caballos entre muy buenos amigos, pero lejos de su familia y es que nadie del clan Borbón ha querido -o podido- estar a su lado para felicitarla por tan significativo reconocimiento para ella.

Vídeo: Europa Press

Cabría esperar que los Reyes, Felipe y Letizia, no asistieran a este acto pues no estaba agendado oficialmente en su rutina semanal. Sin embargo, la ausencia que más ha llamado la atención ha sido la de sus hijos, que durante los fines de semana intensifican su agenda social hasta el extremo con grandes planazos, fiestas, quedadas con amigos y citas románticas con sus respectivas parejas -Jorge Bárcenas por un lado y Mar Torres por el otro- en los que su madre parece quedar relegada a un discreto segundo plano y eso cuando tiene un papel a desempeñar. Un feo de Froilán y Victoria Federica que esta vez no han estado al lado de su madre un día muy importante para ella.

La infanta Elena ha tratado de inculcar su pasión por los caballos y los concursos hípicos a sus vástagos, pero tan solo encontró fortuna con su hija, quien sí probó suerte a lomos de los caballos cuando era una niña, pero que según fue creciendo se vio más seducida por otras cuestiones, como puede ser la moda y las redes sociales. Pese a que no les apasiona lo mismo que a su madre, lo cierto es que se les ha echado en falta en las gradas de la Madrid Horse Week, no tanto en calidad de forofos del evento, sino por estar apoyando a su madre al recibir un premio que tanta ilusión le provocó, como así pudimos comprobar este domingo a pesar de que la duquesa de Lugo no se quitó la mascarilla en ningún momento. Vea el vídeo y comprobar lo feliz que se muestra al recibir este reconocimiento, a pesar de hacerlo tan solo entre amigos y sin su familia.