La Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin llevan meses en el foco mediático. Ahora vuelven a la actualidad porque este martes 4 de octubre hubiesen celebrado -si no se hubiesen separado- su 25º aniversario de boda. Sin embargo, todo daba un giro inesperado después de que salieran publicadas unas fotos del exjugador de balonmano paseando de la mano con Ainhoa Armentia. La familia se vio en la obligación de anunciar su separación a través de un sorprendente comunicado.

Cristina e Iñaki se casaron el 4 de octubre de 1997 en Barcelona

De esta forma, la celebración de sus bodas de plata no ha podido llegar a producirse, por poco tiempo. Fue el 4 de octubre de 1997 cuando la pareja daba el paso de sellar su amor en Barcelona. Después llegaron cuatro hijos maravillosos, Juan Valentín, Miguel, Pablo Nicolás e Irene. Sin embargo, a finales del mes de enero de 2022, anunciaban su separación a través de un escueto comunicado.

«De común acuerdo, hemos decidido interrumpir nuestra relación matrimonial. El compromiso con nuestros hijos permanece intacto. Dado que es una decisión de ámbito privado, pedimos el máximo respeto a todos los que nos rodean. Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarin», declaraba el comunicado enviado por Casa Real.

La separación ha impedido llevar a cabo una celebración

Esta sorprendente separación ha impedido que la hermana del Rey Felipe llevase a cabo una celebración que tenía organizada para este gran día. Tal y como publica Vanitatis, la Infanta tenía preparado para este día una fiesta. Este 4 de octubre, su ya exmarido tenía ya el tercer grado, por lo que era posible organizar una cita con sus allegados para sellar su amor en el 25º aniversario de boda.

Iba a ser una celebración íntima en la que iba a haber unos 100 invitados, entre los que iban a estar familiares y amigos. Había mucho que celebrar y este evento iba a ser perfecto para no solo celebrar las bodas de platas, también para brindar por todo lo bueno después de tantos años duros. Iñaki había conseguido ya el tercer grado y había que reunirse para por fin celebrarlo. ¿Qué mejor ocasión? Pero no, no habrá fiesta que organizar.

Una boda de 1.500 invitados

24 años han estado casados la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin. No han podido celebrar las bodas de plata. La pareja se casó el 4 de octubre de 1997 en la catedral de Santa Eulalia de Barcelona. Un evento real que reunió a 1.500 invitados, entre los que por supuesto estaban muchos miembros de las diferentes casas reales de todo el mundo. La hermana del Rey lució un espectacular diseño de Lorenzo Caprile, con una cola de 3,25 metros.