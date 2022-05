Mafalda de Bulgaria, la hija mayor de la exmodelo Rosario Nadal y el príncipe Kyril de Bulgaria, se casa este sábado con el financiero británico Marc Abousleiman en Mallorca. Una de las grandes bodas de la temporada. Antes del «sí, quiero», la pareja ha reunido a familiares y amigos en una fiesta preboda celebrada en en el municipio de Porreres. Entre los invitados, la infanta Cristina, buena amiga de Rosario Nadal, Mette-Marit de Noruega, Simeón de Bulgaria y Olivia Palermo y su marido, Johannes Huebl.

La celebración se vivió en la más estricta intimidad y los focos de la prensa solo pudieron captar las imágenes de algunos invitados entrenando a la finca, propiedad del padre de la novia, en el interior de sus vehículos. Entre ellos, Carla Royo Villanova y Krubat de Bulgaria, tíos de la novia, quienes se mostraban muy felices por asistir a este acontecimiento familiar. Los novios llevan ocho años de romance, pero siempre han destacado por su discreción. Los padres de la novia han ejercido de anfitriones de los invitados. A pesar de que Rosario Nadal y Kyril de Bulgaria se separaron en 2009 siempre han mostrado mantener una buena relación.

La infanta Cristina regresa a Mallorca

La hermana de Felipe VI no ha querido faltar a este enlace. Supone también su regreso a Mallorca. Y es que desde el juicio por el caso Nóos en 2016 no se ha dejado ver públicamente en la isla, tradicional lugar de vacaciones de la Familia Real. Cuando conocimos que Mafalda Sajonia Coburgo se casaba, pronto se barajó la posibilidad de que fuera la infanta Cristina. Mantiene una estrecha amistad con Rosario Nadal y no ha querido perderse la primera boda para un nieto del rey Simeón de Bulgaria y Margarita Gómez-Acebo.

Los novios se dan el «sí, quiero» este sábado en Mallorca tierra de Rosario Nadal. Allí la que fuera musa de Valentino contrajo matrimonio con Kyril de Bulgaria el 15 de septiembre de 1989 en el palacio de La Almudaina. Este enlace, sin embargo, será más discreto y por lo civil. Los novios se conocen desde su etapa estudiantil en Londres. Ambos pasaron por el Liceo Francés Charles de Gaulle situado en el prestigioso barrio de Kensington.

Mafalda de Bulgaria siempre ha destacado por sus inquietudes artísticas. Ha estudiado Música en la Universidad de Berklee. Cantante, intérprete y compositora, la música es su auténtica pasión. Se curtió actuando en locales de Estados Unidos, también en Londres, su ciudad natal. Además, también la hemos escuchado en España donde ha actuado en distintas ocasiones. Por el momento, cuenta con dos discos. Entre sus influencias, Lana del Rey o el grupo The Strokes. Mientras que el novio, Marc Abousleiman, es un financiero británico de origen libanés, actualmente ostenta la vicepresidencia de Further Global Capital Management.