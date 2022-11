Ana Obregón ha vuelto a compartir cosas en sus redes sociales, pero esta vez no ha sido para mostrar su dolor ante la pérdida de su hijo, Álex Lequio, o de sus progenitores, que se han sucedido de forma precipitada y que le han sumido en una profunda tristeza. Esta vez, el motivo por el que la presentadora regresaba a la vida pública viral era para felicitar a la Reina Sofía con motivo de su 84 cumpleaños, aunque en su mensaje ha encerrado unas palabras que muchos han entendido como un ataque directo a la Reina Letizia, incluso un reproche velado por cómo se comporta de cara a la galería en sus apariciones públicas.

“Para mí siempre serás la Reina de este país por tu bondad, solidaridad, autenticidad y por tu cero afán de protagonismo”, comenzaba a escribir Ana Obregón, ya molestando a muchos por lo que consideran un desaire hacia la Reina Letizia no solo por no tenerla en cuenta en su papel institucional, pero también por ver en estas palabras una comparación clara entre Sofía y Letizia. Al destacar que la primera tiene unas características concretas, algunos son afines a creer que se los está restando a la esposa del rey Felipe. Pero también en la alusión al “afán de protagonismo” entienden una forma velada de hacer mención a doña Letizia.

Ana Obregón ha continuado escribiendo este polémico mensaje de felicitación a la Reina Sofía destacando más bondades sobre ella que siempre le han valido el respeto del pueblo: “Por eso siempre recordaremos más tu extraordinaria labor humanitaria que tus estilismos”. Si se hubiese quedado ahí en una mera mención a las actividades benéficas y altruistas que ha desempeñado a lo largo de su reinado no hubiese generado polémica, pero le hecho de compararlo con “los estilismos” se hace una clara mención a la Reina Letizia, quien desde el mismo instante en el que se presentó frente al mundo como prometida de Felipe se ha convertido en todo un referente en el mundo de la moda.

Ana Obregón siempre ha sentido una especial simpatía por la familia real española, sobre todo por el vínculo familiar de esta con su expareja, Alessandro Lequio. Sin embargo, parece que no hace buenas migas con la Reina Letizia o al menos hay algo en ella que no le hace especialmente gracia. Por lo menos no en comparación con su predecesora en el cargo, doña Sofía, a quien la actriz considera que “siempre serás la reina de este país”, pese a que ya no lo sea. Quizá sea porque los Reyes Eméritos fueron de los primeros en ponerse en contacto con ella para darle el pésame por la muerte de su hijo. También lo hicieron Felipe y Letizia, aunque fue un mensaje algo menos personal: “Me conmovió la cantidad de cartas y telegramas de cariño que recibí, desde los Reyes Felipe y Letizia hasta personas desconocidas”.