Iñaki Urdangarin se queda sin su último privilegio: ya no tendrá escolta

Ha pasado más de un año desde que Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina se separaran. Durante todo este tiempo, ha continuado teniendo un privilegio por parte de la Casa Real y el Ministerio de Interior: sus escoltas. El que fuera jugador de balonmano ha pasado más de un año junto a los dos escoltas que velan por su seguridad y le acompañaban en cada uno de sus movimientos. Sin embargo, este privilegio ha llegado a su fin e Iñaki tendrá que despedirse de ellos y ya no tendrá protección policial. Comienza una nueva etapa para él.

Tal y como adelanta el programa 'Y ahora Sonsoles', Iñaki Urdangarin ya no tendrá sus dos escoltas que durante este tiempo han velado por su seguridad y de las personas que le acompañaban, ya que también estaban junto a él en las salidas románticos junto a su actual pareja, Ainhoa Armentia. Una decisión que han tomado más de un año después de que el exduque de Palma y la infanta Cristina decidieran tomar caminos separados. A diferencia de lo que se ha publicado en muchas ocasiones, no ha sido el Palacio de Zarzuela quien asumía este gasto, sino el Ministerio de Interior, que aseguran ser conscientes del riesgo que supone ser el ex de la infanta Cristina. Un gasto que ascendería a más de 8.000 euros mensuales que ahora irán destinados a otra partida.

Iñaki Urdangarin pierde a sus escoltas pero no de manera definitiva

Durante estos últimos años, los escoltas de Iñaki Urdangarin se han centrado, sobre todo, en evitar que se le hicieran fotografías al ex duque de Palma haciendo su vida privado, siendo conscientes de que despierta mucha curiosidad para la prensa nacional. Además, estos se han visto envueltos en algún que otro rifirrafe. Sin ir más lejos, en noviembre del pasado año, el escolta de Iñaki Urdangarin retuvo a una reportera de 'El programa de Ana Rosa' cuando intentaba grabarle junto a Ainhoa Armentia. Un feo gesto que fue muy criticado y todavía puso más en el punto de mira el hecho de que Iñaki siguiera con este privilegio, que estaba pagado con fondos públicos del Estado.

Sin embargo, no es un adiós definitivo a sus escoltas, ya que los seguirá teniendo en situaciones excepcionales como cuando vaya a visitar a su hija pequeña, Irene Urdangarin, que todavía sigue siendo menor de edad. Una vez que su hija cumpla la mayoría de edad, sí que dejará de tenerlos de manera definitiva, siendo un "ciudadano totalmente normal", aseguran desde el citado medio.

Los escoltas del ex duque de Palma les acompañaban en todas sus salidas

Hace unos meses, el Consejo de Trasparencia pidió saber acerca de la seguridad de Urdangarin su coste y si era pagada por fondos públicos, prefirieron no responder. Dijeron que por la seguridad de Iñaki no podían dar ese dato, también para proteger a los agentes encargados de ello. A pesar de que desde el Estado no quisieron confirmar nada, durante todo este tiempo hemos podido ser testigos de que ha estado acompañado por sus dos escoltas, que le acompañaban a sol y sombra, a cierta distancia para velar por su seguridad. A pesar de que Urdangarin ya no es miembro de la Familia Real sí que ha gozado de protección durante mucho tiempo y se le ha proporcionado guardaespaldas en todos sus desplazamientos. Incluidas en aquellas más íntimas y románticas con su nueva pareja. Hasta ahora.