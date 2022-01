Iñaki Urdangarin ha pasado de ser el «yerno guapo» a ser «el corrupto» en la prensa extranjera a lo largo de los años. Este miércoles el todavía marido de la Infanta Cristina volvía a copar titulares tanto en nuestro país como fuera de nuestras fronteras. Unas fotografías junto a una mujer llamada Ainhoa Armentia que a su vez es su compañera de trabajo le han puesto en el ojo del huracán. Este jueves era preguntado a su llegada al despacho de Vitoria, instante en el que ha concedido sus primeras declaraciones frente a las cámaras. «Es una dificultad que gestionaremos con la máxima tranquilidad y juntos», ha dicho. Pero, ¿qué se ha dicho en los medios de comunicación de fuera de España? Esta noticia no ha pasado desapercibida y así lo hemos probado al analizarlo.

Por un lado, nos trasladamos a Francia. En concreto a ‘Point de Vue’, donde hablan del revuelo generado en las últimas horas debido a verle de la mano con otra mujer que no es la Infanta Cristina. «Alboroto en España tras la publicación de fotos del marido de la infanta Cristina con otra mujer», dicen. A su vez, en ‘Bunte’, periódico alemán, titulan con exclamaciones dado lo llamativo de la historia y es que en la actualidad todavía sigue casado. «¡Marido Iñaki pillado de la mano con otra!», dicen asombrados.

Por otro lado, en ‘Paris Match’ prefieren ser cautos y limitarse únicamente a lo que aparece en las imágenes: «Iñaki Urdangarin, el marido de la Infanta Cristina, fotografiado con otra mujer». En otros digitales como ‘Kiratas’, insisten en que la chica no era la hermana del Rey, sino alguien anónimo. «Iñaki Urdangarin, fotografiado de la mano con una mujer que no es la Infanta Cristina», escriben. Otros, como ‘Hello’, también son escuetos y no entrar a valorar nada de lo sucedido: «El cuñado del rey Felipe fotografiado de la mano de una misteriosa mujer» o ‘Newswep’ que tildan la situación de escandalosa «¡Escándalo en la corona española! Iñaki Urdangarin muy acaramelado con una mujer que no es la Infanta Cristina».

Este jueves a primera hora, a las 8 y cuarto de la mañana, llegaba Iñaki Urdangarin a su puesto de trabajo, lugar en el que solo tres minutos más tardaban entraba Ainhoa Armentia. El que fuera duque de Palma sí daba sus primeras declaraciones, una actitud completamente contraria a la de la administrativa del despacho en el que ella también trabaja. La vitoriana no ha respondido a ninguna de las preguntas y se ha mostrado visiblemente incómoda, no obstante, es una incógnita si cambiará o no esta actitud próximamente.