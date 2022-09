El último encuentro de la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin ha tenido lugar a la vista de todos. Ambos acudieron este domingo a la despedida de un gran amigo en Jaca, donde fueron fotografiados y donde demostraron tener una relación cordial, a pesar del punto y final de su matrimonio. Conversaron y dejaron de lado todas sus rencillas, prueba de ello, que incluso tomaran algo juntos tras el funeral de Eduardo Roldán, a quien los dos adoraban. Pero, ¿qué sucedió durante esa charla?, ¿cuál fue la actitud de ambos?, ¿se mostraron de forma distinta que a las afueras de la Catedral de Jaca? SEMANA ha tenido acceso a datos exclusivos de una persona que se encontraba junto a ellos en el local del Rincón de la Catedral, nombre del restaurante en el que estuvieron junto a otros acompañantes.

«Llegaron sobre las 6 y media al local. Tomaron cerveza y Coca-Cola en la barra, no se sentaron en ningún momento», explican a este medio. Su intención no era esconderse, de hecho, no eligieron un lugar apartado del salón, dándoles igual que a su lado hubiera más clientes. No pasaron desapercibidos en ningún momento en este restaurante en el que se pueden degustar platos clásicos, siendo varios los presentes que no perdían detalle de sus movimientos. «Había muchos curiosos que querían ver qué hacían y cómo se comportaban. Estuvieron cerca de dos horas en el interior del local. No estuvieron solos, había otras personas con ellos, entre otras, la Infanta Elena«, nos asegura el dueño del negocio hostelero, con quien también nos hemos puesto en contacto desde esta revista.

Al igual que no se escondieron, tampoco se evitaron en ningún momento. «Hablaron tanto entre ellos como con gente de allí. Fueron muy amables en todo momento», relatan. «Estaban juntos y charlaban sin problema y sin tensión aparente», añaden. De este modo, se confirma que la cordialidad que dejan ver en plena calle es la misma que existe cuando no hay cámaras. Ambos se esfuerzan por pasar página y por dar naturalidad cuando comparten tiempo y espacio, tal y como ha sucedido en el último adiós de un amigo con el que la familia real tenía una exquisita relación desde hacía décadas.

Un encuentro muy revelador

Ya han pasado más de siete meses desde que se confirmara que Iñaki Urdangarin había comenzado una historia con Ainhoa Armentia, con la que en la actualidad mantiene una relación. Tras esta catarsis familiar Iñaki y la Infanta Cristina se han reencontrado en alguna ocasión, por ejemplo, este verano en Bidart, el que ha sido su lugar favorito de vacaciones cuando sí eran pareja. Si bien no ha sido fácil llegar hasta este punto tras la ruptura, lo cierto es que lo sucedido este fin de semana en Jaca demuestra que, al menos, no hay enemistad.