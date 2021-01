Este viernes, Iñaki Urdangarin cumple 53 años y lo celebrará con su familia en Barcelona este fin de semana. Os contamos todos los detalles

Han sido tiempos difíciles pero siempre hay que sacar esa sonrisa y esas ganas de celebrar algo. Y este fin de semana, los Urdangarin están de celebración. Este mismo viernes 15 de enero, Iñaki Urdangarin cumple 53 años. Esta vuelta al sol del marido de la infanta Cristina es muy diferente a la de años anteriores ya que no soplará las velas desde la Prisión de Brieva, en Ávila, donde ingresó en junio de 2018. Lo hará en su nueva residencia a la que se trasladó el pasado miércoles, concretamente en el centro de reinserción social Melchor Rodríguez García, en Alcalá de Henares, y con el que ha dado el pistoletazo de salida a su nueva vida.

El impagable regalo que va a recibir Urdangarin por su cumpleaños

Este ha sido el primer regalo que ha recibido por adelantado el cuñado del Rey Felipe con motivo de su cumpleaños. El segundo es el de poder disfrutar de este fin de semana libre. Según ha adelantado ‘Vanitatis’, está previsto que Iñaki Urdangarin viaje este mismo viernes a Barcelona para celebrar su cumpleaños con su familia. Al parecer, este viaje se efectuaría esta tarde después de que Iñaki Urdangarin termine con su voluntariado en el Hogar Don Oriene, al que lleva acudiendo ya un tiempo, la infanta Cristina acudiría a recogerlo en su coche para viajar juntos hasta la Ciudad Condal, donde estaría esperándole su hijo Pablo. No viajarían solo, también les acompañaría su hijo Juan Valentín, que tiene su residencia en Barcelona.

Si las carreteras se lo permiten a causa de la nieve que ha dejado la borrasca Filomena a lo largo de estos días, Iñaki Urdangarin recibirá su mejor regalo de cumpleaños: estar con su familia juntos. Al parecer, pasarían el fin de semana en Barcelona y volverían antes del lunes para que Iñaki siga cumpliendo su condena. Esto supondría un soplo de aire fresco para Urdangarin que tuvo que pasar la Navidad en la prisión de Brieva.

Hace unos meses, Iñaki y Cristina también pasaron unos días en Barcelona

No es la primera vez que el matrimonio disfruta de Barcelona durante los últimos meses. Y es que el pasado mes de octubre, ya hicieron un viaje en secreto donde permanecieron durante varios días allí. En ese momento, no trascendieron detalles sobre esta escapada secreta, aunque ahora sí que se ha desvelado desde antes del comienzo del viaje. En aquella ocasión, también hicieron el viaje en coche y repitieron la misma técnica de este viernes: al terminar Urdangarin de trabajar, la infanta lo recogió e hicieron el recorrido juntos en el coche particular. Durante aquel viaje, el matrimonio buscaba, ante todo, vivir unos días tranquilos y poder desconectar. Para ello decidieron no alojarse en Barcelona, una ciudad que conocen bien y donde vivieron durante años, sino a 34 kilómetros de la Ciudad Condal, concretamente en Mataró, capital del Maresme.