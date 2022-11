¡El día ha llegado! La Selección Española de fútbol, al mando de Luis Enrique, ha debutado en el Mundial de Catar con un partido contra Costa Rica. El Estadio Al Thumama, con capacidad para más de 40.000 asistentes, ha acogido esta cita deportiva que ha contado con un gran espectador en uno de sus palcos: el Rey Felipe VI. El monarca, sin Letizia, ha viajado hasta Catar para acudir al partido inaugural de España. Una noticia que conocimos el pasado viernes, cuando Casa Real anunció la agenda oficial de los Reyes para esta semana por lo que este es un viaje oficial hasta Doha, después de su «encuentro privado» con el Rey Carlos III.

El Rey Felipe es el único royal que ha viajado hasta Catar

La decisión del soberano de acudir a esta cita deportiva no ha estado exenta de polémica. Sin embargo, la estrecha relación que España ha tenido con los Emiratos Árabes a lo largo de los años han hecho que el Rey Felipe no pueda negarse a acudir a esta cita deportiva, que no ha sentado bien a muchos españoles. A pesar de esto, el monarca es un gran aficionado del fútbol español, reconocido hincha del Atlético de Madrid, y ha disfrutado como un seguidor más de La Roja. De hecho, ha querido hacer un guiño a través de su vestuario vistiendo un impecable traje negro al que le ha añadido una corbata roja, el color de nuestra Selección.

El Rey Felipe se ha convertido en el único miembro de la realeza de acudir al Mundial de Catar, un torneo que ha generado mucha controversia. Han sido varias las casas reales europeas quienes han rechazado la invitación asegurando que no quieren participar en un Mundial celebrado en un país que no defiende los derechos humanos, ya que el país en el que se disputa el campeonato es conocido por sus graves atentados contra los derechos humanos, especialmente los relativos al colectivo LGTBIQ+ y contra las mujeres. Además de la mala situación de los trabajadores que han trabajado día y noche para tener los estadios preparados para el mundial.

Los planes de la Reina Letizia en España, a miles de kilómetros del Mundial

Quien no ha acudido a la cita deportiva ha sido la Reina Letizia, quien tenía otros compromisos en nuestro país. Concretamente en Barcelona. La mujer de Felipe se ha desplazado esta mañana al Parc Sanitari Sant Joan de Déu Sant Boi de Llobregat, en Barcelona, donde ha tenido varios actos. El primero de ellos ha sido el de presidir la sesión sobre salud mental y mundo laboral en la jornada inaugural del “20º aniversario de la Red Local de Oficinas Técnicas Laborales (OTL) de la Diputación de Barcelona”. Posteriormente, también ha visitado las instalaciones de la Unidad de Hospitalización Especializada para personas con Discapacidad Intelectual (UHEDI) del Parc Sanitari, relacionadas con la Salud Mental.

Precisamente, la Reina Letizia también ha querido hacer un guiño a la Selección Española a través de su vestuario y se ha decantado por un total look en rojo. La reina ha vestido un pantalón color rojo de cuerpo y un jersey de Hugo Boss con cuatro botones en los puños. Incluso sus stilettos firmados por Lodi son de la misma gama de color. Letizia no deja nada al azar y no es de extrañar que haya elegido este color para hoy coincidiendo con el debut de la Selección Española en el Mundial de Catar.