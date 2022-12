Hace apenas unas horas nos ha sorprendido la última noticia de Froilán. Al parecer, el hijo de la Infanta Elena se vio implicado en un incidente el pasado 25 de noviembre, en una pelea callejera en la que incluso había navajas. Esta reyerta se produjo frente a la puerta de una de las discotecas más conocidas de Madrid en la actualidad, la sala Vandido, situada en el barrio de Goya. En ella se encontraba uno de los amigos de Froilán, quien sufrió una herida de arma blanca de 2,5 centímetros, según ha adelantado ‘El Confidencial’. Este martes, el sobrino del Rey Felipe VI ha negado estar implicado en este turbio suceso. «Yo estaba en la puerta de la discoteca cuando pasó una cosa y ahora me quieren involucrar a mí como si yo tuviera algo que ver con una pelea», ha explicado en el programa ‘Y ahora Sonsoles’, presentado por Sonsoles Ónega. «Yo, si soy algo, soy una víctima. Y ni eso. Soy un testigo de lo que ha pasado«.

«No tiene una pizca de verdad. Una, que si un bar en las vistillas de Madrid. Me salto una cola de caballeros. Me pegan un puñetazo y hacen un KO. Y otro, que tengo un accidente con mi hermana en el coche. No sé de dónde salen esos bulos. Me encantaría saber de dónde salen esas cosas», ha explicado Felipe Juan Froilán en el espacio de Antena 3.

«¿Qué delito de riñas?», se queja Froilán tras verse supuestamente implicado en una pelea con navajas en Madrid

El joven no entiende de dónde proceden las informaciones que le implican en una riña en pleno barrio de Salamanca. Un hecho del que ha tenido conocimiento la Policía Nacional. No en vano ya ha abierto diligencias por un presunto delito de riñas que podría conllevar desde tres meses a un año de prisión. Ante esto, el hermano de Victoria Federica alza su voz para proclamarse completamente ajeno a lo que ha sucedido y desmarcarse del todo de su supuesta implicación en este altercado. «¿Qué delito de riñas?», puntualiza.

Según el medio citado anteriormente, el nieto del Rey Juan Carlos no era el único conocido en la pelea multitudinaria: también estaría implicada también Isabel Mateos Pérez-Íñigo, conocida por ser amiga del Pequeño Nicolás. No es la primera vez que Froilán se encuentra implicado en ciertos líos en fiestas nocturnas. El pasado año el joven copó numerosos titulares después de que saliese a la luz que conocerse que fue expulsado de un establecimiento de ocio en Madrid tras haber estado presuntamente molestando a otros usuarios con una pistola de Co2. A todo esto se suman las críticas que recibió en la pandemia por su comportamiento en plena pandemia del coronavirus, cuando fue pillado saltándose las restricciones sanitarias en varias ocasiones.

En otra de sus quedadas con amigos, el pasado verano, la cosa se complicó aún más: se produjo un tiroteo y hubo 5 heridos. Todo sucedió en la discoteca Opium Beach Club en Marbella, donde estaba celebrando su 24 cumpleaños rodeado de sus amigos de siempre, tal y como aseguraba ‘Look’. Tras el incidente, él no quiso hacer declaraciones, pero fue inevitable que acaparara todas las miradas en la conocida sala de fiestas. Aquella noche, incómodo por la situación, llegó a enfrentarse a la prensa de malos modos y con aspavientos. Tan solo se manifestó para decir que estaba «vivito y coleando» y dio un portazo cuando se montó en el vehículo, dejando claro que no quería facilitar informaciones sobre lo que había pasado. Esta vez, en cambio, sí ha querido dejar claro que no ha tenido nada que ver. Y de paso ha negado haberse metido en líos en anteriores ocasiones. Todo mentira, dice.