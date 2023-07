Froilán se marcha. Después de haber pasado unos días en España, el hijo de la Infanta Elena ya ha puesto rumbo a Abu Dabi, ciudad en la que reside desde el pasado mes de febrero y donde trabaja en la petrolífera ADNOC. Un momento en el que el nieto de Juan Carlos I ha sido captado por los medios de comunicación en compañía de un amigo, despidiéndose así de su tierra natal no sin antes asegurar a la prensa que "todo ha ido genial" en esta pequeña estancia. En ella ha podido disfrutar de tiempo de ocio junto a sus allegados en festivales como A Summer Story, celebrado en Arganda del Rey. Ahora, el joven tendrá que volver al que se ha convertido no solo en su hogar, sino también en el del Rey emérito. No se pierda el vídeo para escuchar cómo habla sobre su estancia en España antes de tomar un avión rumbo a Emiratos Árabes.

Vídeo: Europa Press