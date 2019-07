10 No ha dejado atrás sus hobbies

Si bien está más relajado que nunca, esto no significa que se haya olvidado de sus hobbies. El toreo es de lo más importante para él y, aunque no se haya metido en la plaza en persona, ha conseguido ser un buen amigo de figuras como Gonzalo Caballero, quien se supone que es su cuñado. A pesar de todo, Froilán no ha podido evitar quedarse en un segundo plano y es que su hermana y sus primos le han ido ‘robando’ el protagonismo.