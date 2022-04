La reaparición de los duques de Sussex, que han regresado en pareja a Europa para inaugurar los Juegos Invictus tras su cese como «miembros activos» de la Familia Real británica -el famoso ‘Brexit‘- sigue copando titulares. Más aún desde que concediera una entrevista en el programa ‘Today‘ de la NBC, donde habló del encuentro con su abuela, la reina Isabel, a la que hizo una visita sorpresa acompañado de Meghan Markle aprovechando que ambos viajaban a La Haya. Una vez más, en su encuentro con las cámaras de televisión, el Príncipe Harry ha vuelto a explayarse. Y se ha despachado a gusto sobre lo que piensa del entorno más cercano a la soberana.

“Estar con ella fue genial, fue muy agradable verla, está en muy buena forma. Siempre ha tenido un gran sentido del humor y solo me aseguro de que esté protegida y de que tenga a las personas adecuadas a su alrededor. Tanto Meghan como yo tomamos el té con ella, así que fue muy agradable ponernos al día”, ha contado a la cadena estadounidense. Cuando hace referencia a que quiere garantizar que su abuela «esté protegida» no deja en muy buen lugar a su padre, el Príncipe Carlos, ni a su hermano, el Príncipe Guillermo. Al menos, eso es lo que piensa la prensa británica, que ha puesto la voz en grito al conocer sus declaraciones.

En el Reino Unido aún se recuerda con indignación la dura entrevista que ofreció el matrimonio a Oprah Winfrey, en la que aseguraban que tanto su padre como su hermano Guillermo estaban «atrapados». También levantó ampollas su ausencia en el funeral en el duque de Edimburgo, alegando que no se garantizaba la seguridad para su familia. «No se siente seguro cuando está en el Reino Unido», revelaba su abogado a la prensa.

El comentario del Príncipe Harry deja entrever que la reina no siempre estaría bien rodeada y que necesita de su protección. Muchos interpretan sus palabras como un ataque directo a su padre y a su hermano, los principales responsables de apoyar y cuidar a Isabel II. Angela Levin, autora del libro ‘Harry: conversaciones con el príncipe’, no ha dudado en pronunciarse: «El comentario de Harry en la televisión estadounidense sobre él verificando que la reina esté protegida es un gran insulto para el príncipe Carlos y Guillermo».

Prince Harry talks to @hodakotb about his recent visit with his grandmother, Queen Elizabeth, saying she has “a great sentence of humor.”

He says he’s been “welcomed with open arms” in his new home, the U.S.

Watch the U.S. broadcast exclusive interview tomorrow on @TODAYshow. pic.twitter.com/nTUnf53JdG

— NBC Nightly News with Lester Holt (@NBCNightlyNews) April 19, 2022