El hecho de que Alexia Rivas pasara de tener 30.000 seguidores a 107.000 no fue ni mucho menos casual. La joven reportera de ‘Socialité‘ se vio envuelta en un triángulo amoroso que dio la vuelta al mundo en plena cuarentena después de colarse de manera fortuita en una entrevista de Alfonso Merlos. El escándalo estaba más que servido. El ‘Merlos Place‘ alcanzó cuotas de pantalla históricas, pues eran muchísimos los lectores y espectadores que permanecían pendientes del bombazo rosa de la cuarentena. En tan solo unos días la periodista vio que sus seguidores se triplicaban en su perfil de Instagram, un crecimiento inesperado en el que no solo había anónimos. Ni mucho menos. De hecho, al analizar quién reza entre los adeptos de Alexia Rivas en la red social por excelencia llama la atención por encima de todos alguien que, a su vez, está muy relacionado con la reina Letizia. Y es que su sobrina, Carla Vigo, es seguidora de la actual pareja de Merlos.

Pero, además, es activa en el perfil de Alexia. Le dedica likes en algunas de sus publicaciones, por lo que es evidente que Carla Vigo también ha seguido muy de cerca los detalles que envuelven todo lo relacionado con Alexia Rivas, Marta López y Alfonso Merlos. Más aún si se tiene en cuenta que sigue a muy pocos rostros conocidos. La sobrina de Letizia sigue a Paquita Salas, a Brays Efe, las hijas de Julio Iglesias, Victoria y Cristina, Rocío Flores y Gonzalo Caballero. Poco más. Este detalle deja claro que el ‘Merlos Place’ despertó la curiosidad de muchos en todo tipo de sectores, dando igual si esa persona tiene tintes reales o no, aunque sea de forma indirecta. Entre ellos, de la sobrina de la reina Letizia.

La sobrina de Letizia ha dado ‘me gusta‘ a publicaciones de Alexia Rivas en las que aparece posando junto a su can, revelando la historia de adopción de su perro, o bien en las que simplemente aparece posando con una media sonrisa. Ella en redes se hace llamar @_carlamardo», una cuenta pública en la que habla abiertamente de sus gustos y en la que demuestra tanto sus pasiones como preferencias, incluso en asuntos que, de algún modo, pertenecen al papel couché.

Un escándalo que sigue dando que hablar

Casi un mes después de que se conociera que la periodista era la misteriosa joven que aparecía a la espalda de Merlos en una videollamada cuando mantenía una relación con Marta López, todavía siguen dando que hablar. Tanto es así que esta misma semana volvía al punto de mira el puesto de Alfonso en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. A pesar de que son muchas las informaciones al respecto, a media tarde de este miércoles corría como la pólvora que había sido destituido como Director de Comunicación. Una noticia sobre la que él mismo no se quiso pronunciar, pero que una voz autorizada de la ICAM desmintió a este medio.

Mientras tanto, Marta López ha encontrado su hueco en Telecinco, cadena con la que ha firmado un jugoso contrato con el que estará ligada a ‘La Fábrica de la tele’ y, por ende, a diferentes programas. La ex gran hermana aparece varias tardes a la semana en ‘Sálvame diario‘ y, además, interviene en ‘Sábado Deluxe‘ dos veces al mes, unas colaboraciones que le reportarán durante los próximos tres meses un total de 33.000 euros. Y es que tras este escándalo Marta vivió momentos muy complicados en la televisión. Incluso hizo de tripas corazón para reencontrarse con su expareja en pleno directo, lo que sirvió para que Telecinco se diera cuenta de su talento frente a las cámaras y le hiciera una oferta sobre la mesa que no pudo rechazar. Una situación muy diferente a la que actualmente vive Alexia, pues las últimas novedades que han salido a la luz es que continúa de baja médica y, por el momento, no ha regresado a ‘Socialité’, programa en el que trabajaba desde hacía muchos meses.

Después de que se publicaran algunas informaciones sobre ellos y, tal y como publicó SEMANA en exclusiva, la reportera de Mediaset acusó a los programas de La Fábrica de la Tele “de hacer daño, menospreciar y desmerecer” a su persona. Se desconoce cuál es su futuro profesional en la cadena, pero Alexia Rivas, de momento, no ha eliminado de su Instagram que siga perteneciendo a Telecinco. Este dato figura todavía en su biografía, por lo que, de momento, no han saltado las alarmas acerca de su puesto como redactora en el programa de fin de semana de María Patiño en Telecinco. ¿Dará un giro a su carrera en los próximos meses? La respuesta a esta pregunta todavía es una auténtica incógnita.