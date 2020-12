La última entrevista de Carolina Herrera para un medio de comunicación ha provocado el enfado de muchos tras ofrecer la diseñadora de moda consejos estilísticos a las mujeres de 40 años o más.

La diseñadora de moda Carolina Herrera lleva días siendo protagonista de la polémica más sonada en las redes sociales. Y es que a sus 81 años ha ofrecido una entrevista al Daily Mail y sus declaraciones no han pasado desapercibidas. Carolina Herrera ha dado algunos consejos para mujeres que ya tienen o superan los 40 años. Entre los consejos que ha hecho públicos a través de este diario británico, está que las mujeres que hayan superado los 40 años deberían olvidarse de llevar minifaldas, bikinis, pantalones vaqueros y el pelo largo.

«Solo las mujeres sin clase llevan el pelo largo después de los cuarenta», continuaba explicando Carolina Herrera en su entrevista más polémica de su carrera como diseñadora de moda. Estas declaraciones han hecho que muchos hayan criticado las palabras de Carolina Herrera en las redes sociales, convirtiéndola incluso en trending topic en Twitter.

Aunque normalmente no ofrece unas declaraciones tan polémicas, Carolina Herrera ha demostrado que no tiene problemas a la hora de dar su opinión sobre ciertos temas. La diseñadora de moda es rotunda y asegura que «no hay nada que envejezca a una mujer que vestirse de joven». Esto es lo que le lleva a pensar que hay ciertas prendas, complementos o cortes de pelo que no favorecen, según ella, a mujeres de cierta edad.

Las críticas en las redes sociales no se han hecho esperar. Muchos han demostrado que las palabras de Carolina Herrera no son ciertas a través de palabras e instantáneas de rostrosc conocidos que a pesar de la edad, mantienen su melena larga. La persona que más han puesto en los ejemplos los tuiteros es a Ángela Molina, que a sus 65 años sigue llevando el pelo largo.

Desde aquí, por ejemplo, un beso a Carolina Herrera. pic.twitter.com/Z0e6JFnCpa — elena (@ElenaBorras97) November 30, 2020

Carolina Herrera pelo corto 81 años///Monica Belucci melenaza 56 años. No hay mas preguntas señoría. pic.twitter.com/xibVw40kIi — Sospechoso Habitual®™ (@almosa75) November 30, 2020

buenas noches a todos menos a Carolina Herrera pic.twitter.com/Sep9uqI7Sh — lola (@srawinter) November 30, 2020

La postura de la Reina Letizia

Las palabras de Carolina Herrera podrían no sentar muy bien tampoco a la Reina Letizia, que no ha parado de lucir prendas de su firma. A sus 48 años, la Reina podría haberse sentido identificada con las palabras de la diseñadora, ya que ella ahora mismo luce una melena larga. Además, en alguna ocasión la hemos visto en jeans para algunos de sus actos más informales.

En alguna ocasión, la Reina apostó por un radical cambio de look como la vez que se cortó al estilo bob. Pero lo cierto es que desde que apareció con este corte, Letizia volvió a dejar que su pelo creciera. Hasta ahora. Con una melena larga y en alguna ocasión con sus canas visibles, ha cumplido con sus actos oficiales.