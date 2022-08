Iker Jiménez y Carmen Porter tienen un magnetismo especial con el público, de ahí su éxito al conducir la nave del misterio de ‘Cuarto Milenio’, el programa más longevo de Cuatro. Pero también el éxito de la pareja es evidente en el terreno personal, formando una de los matrimonios más estables del panorama nacional. Fueron bendecidos en 2011 con su primera hija, Alma, quien siempre podrá presumir de haber venido al mundo de la misma forma y con las mismas atenciones que la futura reina de España, la princesa Leonor, y es que sus madres se pusieron bajo las magistrales manos del mismo ginecólogo.

Carmen Porter y la Reina Letizia confiaron sus embarazos al doctor Luis Ignacio Recasens, un detalle curioso que une a ambas mujeres y del que la presentadora ha hablado con especial ilusión en su última aparición pública y eso que de esta coincidencia ya han pasado más de una década. La mujer de Iker Jiménez reconoce que se puso en las manos de este ginecólogo no por ser el que ha atendido en el parto a la mismísima Reina Letizia, sino porque ya había oído hablar de su buen hacer y profesionalidad y ella quería contar con el mejor para su embarazo. “Sí, me lo recomendaron unos médicos amigos, yo sabía que había ido a ese, pero me dijeron que era el mejor».

Es más, tan orgullosa parece estar Carmen Porter de esta coincidencia de que su hija Alma ha venido al mundo asistida por el mismo médico que el de las hijas de los Reyes de España, que tiene muy claro qué le dirá a la Reina Letizia si un día tiene ocasión de hablar con ella personalmente. Asegura que por ahora no ha tenido el placer de conocerla, ni de hablar con ella, pero que sabe muy bien que le hará algún comentario sobre el ginecólogo que han compartido y que les ayudó a cumplir sus sueños de ser madres.

