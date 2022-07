La Reina Letizia llegó a la Familia Real española para convertirse en su principal reclamo público y es que todas las miradas se han fijado en la mujer del Rey Felipe VI y cada uno de sus movimientos son analizados con lupa. Pero, a pesar de que lleva 18 años de matrimonio y expuesta mediáticamente, no todos tienen la certeza de decir que la conocen bien. Es más, hay cierto interés por conocer cada vez más detalles sobre cómo es la consorte en la intimidad, en las distancias cortas, cuando se quita la corona y se convierte en persona. Un perfil que tan solo unos privilegiados tienen oportunidad de descubrir, como es el caso de Carme Chaparro, que después de haber compartido mucho tiempo con la Reina Letizia puede decir que la conoce y no ha tenido reparo alguno en acercarnos su figura más desconocida.

La periodista y escritora ha hablado de la Reina Letizia más allá de su papel institucional, centrando su interés en su faceta más personal. Ese lado más desconocido de la consorte real que pocos pueden descubrir, pero que Carme Chaparro ha tenido la suerte de conocer, destacando el lado más desenfadado que la Reina Letizia no muestra en público al estar ejerciendo un papel representativo de la Corona española: “Yo creo que Letizia es una persona que no tiene pelos en la lengua. Siempre que hemos hablado, incluso cuando ya ha sido Reina en las distancias cortas. Además, una cosa es el papel institucional, pero en las distancias cortas puedes hablar con ella de todo, de todo, de todo. Una cosa es el papel institucional y otra cosa es cuando tú estás con ella y hablas. Ella sigue siendo la periodista que no se corta para hablar de nada. Sigue siendo una persona cercana, estupenda y amigable”, define la presentadora a la Reina Letizia desde una visión más cercana y personal.

Carmen Chaparro también tiene espacio para hablar sobre las hijas de la Reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, quienes acaban de protagonizar su primer acto en solitario fuera de nuestras fronteras, concretamente en Londres: “Las niñas son maravillosas y yo no les pondría ni un pero a ninguna de las dos. Me refiero a que tienen un comportamiento desde muy pequeñas en público muy ejemplar, que los niños es muy difícil que sepan a veces cómo tienen que comportarse en sitios públicos y ellas han estado fantásticas siempre”.

Un reconocimiento no solo para las hijas de los Reyes, sino también a ellos mismos, pues han velado por la educación de sus hijas, a pesar de lo difícil que puede resultar vivir bajo la atención mediática y la exposición a cualquier opinión: “Yo creo que tiene que ser duro para ella. Como madre sabes que tus hijas van a ser lo que van a ser, pero el sentir de tus hijas, por ser quienes son, van a tener esa exposición pública con lo que conlleva ahora”, sentencia Carmen Chaparro, que ensalza la figura de la Reina Letizia más allá de su faceta institucional.