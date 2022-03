La familia real ha zozobrado en los últimos años al no poder controlar las informaciones que surgían sobre ellos, pero parece que esta situación se ha descontrolado más si cabe al aparecer miembros colaterales de la familia dispuesta a hablar sin tapujos. Carla Vigo, sobrina de la Reina Letizia, es una de ella. Su constante presencia en los medios de comunicación, sus amistades mediáticas y su nueva faceta como actriz le sitúa en el ojo del huracán y todo lo que dice y hace es analizado con lupa. Pero ella no se esconde y, de hecho, reclama a sus seguidores a que le digan qué quieren saber sobre ella para así satisfacer su curiosidad. Ahora bien, establece unos límites y estos pasan por no tratar nada que tenga que ver con la Reina Letizia, con el Rey Felipe y, por supuesto, tampoco nada sobre la princesa Leonor y la infanta Sofía. Sin embargo, sí que ha permitido que su otro primo, Pablo Urdangarin, sea motivo de comentarios en su perfil de Instagram, donde se le pregunta mucho sobre el hijo de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin y ella no ha tenido reparos en responder.

Pablo Urdangarin rivaliza con Carla Vigo por hacerse con el protagonismo de la familia, aunque también en la carrera está Victoria Federica. Los tres primos están haciendo mucho ruido en sus respectivos papeles: una como actriz, otro como jugador de balonmano y otra como influencer. Pero ha sido Carla Vigo la que ha querido acercar más a sus casi 30.000 seguidores a la versión más familiar e íntima de los miembros de la familia real, llegando a reconocer que ´si han tenido encuentros secretos que no han trascendido a los medios, que se han tratado como primos que son, aunque se guarda para la intimidad el contenido de sus conversaciones y el alcance real de su vínculo, al considerar que esto podría molestar más a su familia.

Carla Vigo le ha propuesto a sus fans que le soliciten más información sobre lo que ellos consideren que es interesante. Son muchos los que ponen el foco en su rutina de belleza, su formación en interpretación, sus mejores recetas -aunque ella dice ser un desastre en la cocina- o recomendaciones de libros, espectáculos y viajes. Pero si hay algo que sus seguidores quieren saber es sobre su familia, especialmente sobre la Reina Letizia, pero también sobre Pablo Urdangarin, quien ha acaparado todas las miradas desde que se convirtiese en portavoz no oficial de sus padres tras su separación, la entrada en escena de Ainhoa Armentia y la libertad condicional recién estrenada por el exduque de Palma.

Cuando uno de sus seguidores le ha pedido “una anécdota con Pablo Urdangarin en la infancia”, Carla Vigo ha sido contundente: “Qué morbosos sois”. La joven está cansada de que se le pregunte por su familia y ha subrayado que quiere hacerse un nombre por sí misma y para ello ha decidido que no dará detalles sobre su relación con miembros clave de la Corona y sus satélites. La que más protección cuenta es su tía, la Reina Letizia, de la que tan solo ha querido decir que no le ha prohibido hacer nada, que le apoya en su carrera como actriz y que no se mete en otras cuestiones como quién es su novio, como así dijo Carla Vigo al ser preguntada de nuevo por sus fans: “Pues mira, la verdad es que nunca he hablado con ella de esto, pero vamos, que a mi tía no tiene que gustarle mi novio, me tiene que gustar a mí”, zanja.

