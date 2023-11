Bad Gyal revela detalles inéditos de su encuentro con la Reina Letizia: "Conecté con ella"

El pasado 18 de septiembre, los Reyes de España aparecían en Barcelona para presidir la primera edición de los Premios La Vanguardia. Un acto que no pasó desapercibido gracias al encuentro entre Bad Gyal, una de las premiadas, con Felipe y Letizia. Entonces, la cantante le "robaba" el protagonismo a los monarcas y rompía el protocolo al saludar primero a la experiodista. Ahora, la catalana ha hablado abiertamente de cómo vivió la recogida del galardón y cómo fue su conexión con la madre de la Princesa Leonor y la Infanta Sofía.

Alba Farelo, conocida artísticamente como Bad Gyal, recibía el Premio Talento Joven Internacional “por su espíritu transgresor, su carismática personalidad y porque se ha convertido en uno de los iconos femeninos de la música dancehall y trap latino”. Un galardón que recibía de manos de los Reyes de España. Sobre este momento, la cantante ha reconocido en una entrevista en el canal de YouTube de Chente Ydrach que una persona del equipo de Casa Real le explicó cómo funcionaba el protocolo. Aunque confiesa que no consiguió entenderlo del todo y se subió al escenario de los premios haciéndolo a su manera.

Saludó primero a la Reina Letizia y lo hizo porque previamente pasó mucho tiempo hablando con ella. "Me entendí con ella, tuve una conversación más natural, personal. Conecté con ella y me salió saludarla primero a ella", comenta. Eso sí, también tiene buenas palabras para el Rey Felipe, sobre el que asegura que "fue amable". No obstante, no es capaz de borrar de su retina el momento en el que pudo hablar en privado con la Reina de España. "De mujer a mujer... hablamos de moda, de música y había una energía entre nosotras de que ya nos conocíamos un poco", asevera.

Para el momento, Bad Gyal eligió un vestido con tachuelas caladasque de la colección de Paco Rabanne que no pasó desapercibido. En concreto, los seguidores de la conocida artista no dudaban en alabarla por estar "semidesnuda" al lado de los Reyes de España. De hecho, la imagen de la artista junto a los monarcas despertaba un sinfín de graciosos comentarios en los que se pedía que se cambiara el himno del país por una de sus canciones, 'Fiebre'. Además, otros internautas llegaron a bromear con la idea de que la Reina Letizia presumiría en privado de haber conocido a la catalana mientras que su hija, la Princesa Leonor, se encontraba en la Academia General de Zaragoza.

El importante discurso de Bad Gyal al recoger el premio

Nada más recibir el premio, Bad Gyal pronunció un importante discurso en el que se unió a la denuncia de las jugadoras de la Selección Femenina, quienes en aquel momento se habían negado a la convocatoria de la Real Federación Española de Fútbol tras el beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso. "No me considero un referente, ni un modelo a seguir. Considero referentes a nuestras jugadoras de fútbol, que en los últimos días han demostrado que han luchado por cosas que todavía son necesarias", llegó a decir.