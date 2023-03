Pablo Urdangarin ha copado titulares por su nuevo estado sentimental. El hijo de la Infanta Cristina ha sido pillado besando a una joven a ojos de todos, lo que deja ver que está ilusionado y que no tiene miedo a ser visto. Aunque no ha querido entrar públicamente en detalles, su dulce respuesta refleja que está feliz, pero sobre todo tranquilo. Un estado de paz que también ha logrado en su refugio, la casa en la que vive junto a dos compañeros de piso. SEMANA sabe cuál es su ubicación y, aunque cuenta con todas las comodidades, lo cierto es que no tiene grandes lujos. Una manera diferente y que está lejos de parecerse a una mansión o un palacete. Situada en una avenida principal del barrio San Joan de Espí (Barcelona), donde el alquiler suele tener un coste de alrededor de 1.500 euros, Pablo Urdangarin ha encontrado un inmueble en el que se siente a gusto.

Allí puede llevar una vida adecuada a su edad y disfrutar de una habitación individual con baño privado. Se lleva de maravilla con sus compañeros, con quienes puede disfrutar de las zonas comunes que tiene la urbanización. Y es que tienen piscina, todo un privilegio del que pueden gozar cuando comienza el buen tiempo en la ciudad condal. Lleva solo unos meses, pero parece que se ha hecho a la perfección a la zona y, de momento, no tiene ninguna intención de cambiar ni mudarse a corto plazo. El nieto del Rey Juan Carlos ha encontrado un dúplex en el que intenta parecer un vecino más. De hecho, está en un sitio perfecto para él, pues está cerca del lugar donde entrena. El piso está en las proximidades de la ciudad deportiva del Barça, donde juega en el equipo de balonmano, lo que facilita su día a día.

Pablo Urdangarin ha invitado a su casa a parte de su familia, tanto es así que se ha visto a sus hermanos saliendo de la vivienda. Está orgulloso de su vida como persona independiente, donde procura vivir alejado de las polémicas. Eso sí, siempre afronta cada revés o cada giro vital con una sonrisa, una actitud que ha provocado que tenga a todo el mundo en el bolsillo. Numerosos rostros conocidos como Susanna Griso se han declarado fans de este joven de 22 años que trata de hacerse un hueco en la élite del deporte. Esta semana rompía su silencio y contaba que pone todo de su parte para sacar su mejor versión, algo que cumple a la perfección. Prueba de ello que las redes sociales se hayan declarado de su 'team' (equipo).

Mientras que sus hermanos, su padre y su madre han optado siempre por la discreción y apenas han respondido a los periodistas, Pablo Urdangarin es todo lo contrario. Es habitual verle a la entrada o salida de su casa cuando tiene cosas que hacer y no hace por camuflarse. Con ropa deportiva y sin nada que le cubra, demuestra a aquel con el que se cruza una exquisita educación ante cualquier situación, dando igual en el barrio que se encuentre.

El piso en el que reside es bastante modesto en comparación a las casas en las que él ha vivido a lo largo de su vida. Más pequeño que el Palacete de Pedralbes, donde solo el salón tenía 120 metros cuadrados, pero con buenas calidades y, por supuesto, más que suficiente para su vida como deportista. Él y sus dos compañeros de piso tienen dos baños, una habitación para cada uno y un jardín donde si lo quisieran podrían respirar aire fresco, lo que hace de este piso de alquiler un caramelito a su edad.