La Familia Real británica no gana para sustos. En medio de una de las etapas más complicadas para la corona, ahora la hermana de la duquesa de Cambridge, Pippa Middleton, copa titulares en los tabloides. No es ella la protagonista de la noticia, pero un escandalo sexual está afectando a su familia. Su suegro, David Matthews, de 78 años, está siendo interrogado por la violación a una adolescente. Los hechos ocurrieron entre los años 1998 y 1999, pero no fueron denunciados hasta 2018.

Según lo que ha trascendido en los medios ingleses, el suegro de Pippa Middleton está siendo interrogado en París. Ha prestado declaración ante el juez en dos ocasiones distintas. La primera, data del pasado 16 de junio y la siguiente, fue el 7 de diciembre. El empresario hotelero está acusado de violar en dos ocasiones diferentes a una adolescente de 16 años. La primera vez, los hechos habrían ocurrido en París mientras que la segunda se habrían producido en la isla caribeña de San Bartolomé -donde es propietario del lujoso hotel Eden Rock-.

Pippa Middleton, afectada por el escándalo

Debido a los últimos años de la pandemia por el coronavirus, el proceso se ha prolongado más de lo esperado. Aunque parece que sigue «en curso». No existen muchos detalles al respecto, solo se sabe que aún no se ha fijado una fecha para la audiencia. Según lo que el empresario ha dado a entender a sus allegados, la mujer que le acusa le estaría «tendiendo una trampa» con el único objetivo de «avergonzar a su familia». Algo que niega por completo la otra parte implicada. El padre de la denunciante señala que su hija no busca ningún tipo de compensación económica, solo desea «justicia».

El plazo de prescripción de los delitos por abuso sexual en Francia era de 20 años. Sin embargo, una nueva ley que fue aprobada en 2018, lo ha ampliado a los 30 años en el caso que el denunciante fuera menor de 18 años cuando ocurrieron los hechos. En este caso, la persona que ha denunciado el caso tenía 16.

David Matthews es el padre de James Matthews, marido de Pippa Middleton. La pareja se dio el «sí, quiero» en el marco de una sonada boda que tuvo lugar en mayo de 2017 en la iglesia St Mark de Englefield. El conocido empresario David Matthews creó su fortuna después de vender un negocio de automóviles de segunda mano. Entonces trasladó su actividad al sector inmobiliario donde adquirió distintos hoteles. También fue campeón de división el Campeonato Británico de Turismos en 1971. Ha estado casado en dos ocasiones, la primera con Anita Taylor, con quien tuvo una hija y se divorció en 1969. Su segundo matrimonio fue con la artista Jane Parker, con quien tuvo tres hijos: James, Spencer y Michael.

