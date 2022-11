El partido de Inglaterra e Irán en el Mundial ha dejado un momento histórico. El rey Carlos III se ha convertido en protagonista y es que desde el año 1950 no sonaba ‘God save the king’ (Dios salve al Rey), siendo esta la segunda vez en la historia que en un Mundial de fútbol suena esta canción. La primera vez que lo hizo fue con Jorge VI, en la que era la primera vez para Inglaterra en este evento deportivo. Fue cuatro años después, en 1954, con la quinta edición de la copa, cuando se cambió la letra al ser ya su hija Isabel II reina, etapa desde la que se empezó a cantar ‘God save the queen’ (Dios salve a la Reina).

Com a morte da Rainha Elizabeth, o hino da Inglaterra mudou. Hoje, jogadores cantaram “God save the king” antes do jogo contra o Irã pic.twitter.com/Iu8Tywasyq — Francisco De Laurentiis (@f_delaurentiis) November 21, 2022

El himno de Inglaterra tras la muerte de la reina Isabel II el pasado mes de septiembre se tuvo que sustituir de nuevo tras la coronación del rey Carlos III. Aunque llevaba décadas sin sonar con la letra adaptada, ahora Carlos III ha visto cómo todo un estadio cantaba esta canción patriótica de Reino Unido en su honor. Unos minutos que han sido compartidos en redes sociales, donde se intuye la emoción vivida durante esos instantes y es que la última vez en la que se vitoreó al Rey con esta canción en un Mundial fue en la Copa del Mundo celebrada en Brasil en 1950, justo dos años antes de la muerte de Jorge VI. Entonces, Inglaterra quedó eliminada en la fase de grupos a manos de España. Eso sí, se recuperó de nuevo en 1954 cuando dejó de cantarse ‘Dios salve al Rey’ para cantar ‘Dios salve a la Reina’ en honor de doña Isabel.

Un momento emocionante para Carlos III

Esta vez la selección de Inglaterra ha vencido a Irán (6-2) y ha vuelto a hacer historia. El Mundial de Catar 2022 ha vivido un momento muy especial para Carlos III, ya que dos meses después de la muerte de su madre es ovacionado y vitoreado en un estadio, donde había miles y miles de personas. No es la primera vez ni mucho menos que él es testigo de cómo corean su llegada o su presencia, pero sí en un evento de este calibre. Nos remontamos a cuando falleció la querida reina cuando Carlos fue recibido por el pueblo a su llegada al Palacio de Buckingham, donde mucha gente aplaudió su llegada al grito de «¡Dios salve al Rey!». Entonces, él y la reina consorte, Camila, estrecharon la mano de muchas de las personas que allí se encontraban, un gesto que se ha ido repitiendo en sus apariciones.

Carlos III, que fue proclamado rey el pasado 10 de septiembre después de la muerte de su madre, la Reina Isabel II, será coronado el 6 de mayo de 2023 junto a su esposa y reina consorte, Camila, según informó hace un mes el Palacio de Buckingham.