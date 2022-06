El desfile del Trooping the Colour ha finalizado con el mejor colofón posible: con la Familia Real británica saliendo al balcón del palacio de Buckingham para saludar a su pueblo y así compartir con ellos la alegría por el comienzo de los festejos del Jubileo de Platino de la reina Isabel.

Así ponían el broche de oro a esta ceremonia, con la que además se celebra el cumpleaños de la soberana de forma oficial. Isabel II, a sus 96 años, ha ocupado el centro del balcón apoyada en su bastón, como matriarca todopoderosa de la familia Windsor. Tras ella han ido saliendo el resto de sus familiares hasta quedar arropada por completo.

Estaban su hijo y heredero, el príncipe Carlos, con su esposa, Camilla de Cornualles; y el príncipe Guillermo, segundo en la línea de sucesión al trono, con su mujer, Kate Middleton, y sus tres hijos: los príncipes George, Charlotte y Louis. También estaban la princesa Ana y su marido, Timothy Laurence; el príncipe Eduardo de Inglaterra y su esposa, Sophie de Wessex, con sus dos hijos, Lady Louise y el vizconde de Severn; su primo el duque de Kent (que la ha acompañado durante el saludo en el desfile militar) y su mujer.

Pero aparte de la soberana, sin duda, los otros grandes protagonistas de la jornada han sido los Windsor más jóvenes. Y es que los hijos de los duques de Cambridge nos han regalado todo un repertorio de gestos infantiles mientras disfrutaban del tradicional desfile aéreo de la RAF.

Y el benjamín en particular, el príncipe Louis, quien a sus cuatro años, no podía ocultar su excitación infantil. Situado al lado de su bisabuela, el niño no dejaba de saludar y gesticular… Se tapaba los oídos por el ruido y le preguntaba a la reina por algunos detalles, que esta atendía con paciencia.

Solo faltaban el príncipe Andrés y el príncipe Harry y su familia, quienes al abandonar la realeza de manera activa, se han tenido que quedar en un segundo plano. Como fuera del balcón también estaban otros miembros de los Windsor, como Beatriz de York, a quien hemos pillado asomada por una ventana, y otros de los bisnietos de la soberana.