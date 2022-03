El príncipe Harry parece ajeno al huracán que sus movimientos provocan en el mundo, especialmente en Reino Unido, pero más concretamente en el seno de su familia, la real británica. El duque de Sussex ha reaparecido con actitud distendida y entre bromas en un vídeo para promocionar los Juevos Invictus, cita especial para soldados heridos y veteranos de guerra, que un año más apadrina y que comenzará el próximo 16 de abril. Se trata de una de sus grandes convocatorias desde que en 2014, fecha de su creación, se involucrase personalmente. Tanto, que le obliga a dar la cara en tiempos convulsos, después de saberse que no estará en otra importante cita, quizá no tanto para él, pero sí para su familia, que tendrá lugar a finales del presente mes y en el que se conmemora a su abuelo, el duque de Edimburgo.

Con este vídeo, el príncipe Harry deja claras sus prioridades y esto no ha gustado nada a su familia y tampoco al pueblo británico. El nieto de la reina Isabel II confirma que estará el 16 de abril en los Países Bajos para participar en una nueva edición de los Juegos Invictus. No obstante, horas antes había informado de manera oficial su imposibilidad de estar junto a su familia en el homenaje que se prepara para su abuelo, Felipe de Edimburgo, así como que tampoco estaría en las celebraciones del Jubileo de Platino de la reina Isabel II. Es decir, no hay hueco en su agenda para respaldar a su familia, pero sí para ir a unos juegos deportivos, aunque estos tengas carácter benéfico y suponen una gran fuente de ingresos para su organización. La diferencia entre estos actos es que a los primeros, en suelo británico, él no se siente seguro ante la negativa del Ministerio del Interior de poner a su servicio a la policía para asegurar su protección, pero le recuerdan que esto es consecuencia directa de renunciar a sus privilegios como miembro de la familia real para comenzar una lucrativa vida en solitario y sin rendir cuentas con la Corona, ni hacerse cargo de sus responsabilidades.

Vídeo: Juegos Invictus Instagram

Sin atender a esta polémica, el príncipe Harry ha reaparecido en su faceta más divertida en una videollamada con otros miembros de la organización de los Juegos Invictus, que él apadrina desde 2014. En el vídeo, en un principio el duque de Sussex aparece de riguroso negro charlando con sus compañeros y tratando de chapurrear algo de holandés. En un momento dado, se levanta en un arranque de efusividad, se coloca unas gafas de sol y un sombrero naranja, se quita la sudadera negra y descubre una camiseta igualmente naranja, a juego con los pantalones. Lo hace para anunciar que está “listo” para participar en esta nueva edición de los juegos y así animar a todos a participar, ya sea jugando o aportando fondos a la causa.

Vea el vídeo del curioso momento que seguramente no hará especialmente gracia a la familia del príncipe Harry, al entender que no hay hueco para ellos en su agenda alegando una supuesta “inseguridad” para él y su familia, mientras que parece no tener miedo alguno en viajar hasta Países Bajos y tener que financiarse él mismo esta seguridad.