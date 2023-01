Con permiso de Shakira y la nueva sesión de Bizzarap, el otro tema del momento sigue siendo el explosivo libro de memorias del Príncipe Harry. Varios días después de que haya llegado a todas las librerías del mundo, el hijo pequeño de Diana de Gales continúa concediendo entrevistas para publicitar la obra. A este respecto, el hijo de Carlos III ha asegurado que lo ha escrito con un único fin: proteger a sus sobrinos, Charlotte y Louis de Cambridge.

El Príncipe Harry ha concedido una nueva entrevista, en esta ocasión a Bryony Gordon en ‘The Telegraph’, y ha explicado los motivos reales que le llevaron a escribir ‘Spare’, su libro de memorias. En concreto, el hijo de Diana de Gales ha dejado claro que lo hizo para proteger a los hijos de su hermano, el Príncipe Guillermo. Deja claro que su intención no era hacer daño a la Familia Real puesto que solo buscaba exponer sus preocupaciones sobre Charlotte y Louis de Cambridge. «Sé que de esos tres niños, al menos uno acabará como yo, siendo el repuesto. Y eso me duele, me preocupa», cuenta. Sin embargo, a pesar de su preocupación, Harry llegó a explicar que Guillermo no estaba de acuerdo de él y le dejó claro que sus hijos no eran «su responsabilidad».

Entre las páginas de ‘Spare’, podemos leer varias líneas en las que se relata cuáles fueron las palabras del Príncipe Carlos a Diana de Gales nada más nacer el Príncipe Harry: «Ahora me has dado un heredero y un repuesto. Mi trabajo está hecho». Esto ha sentenciado por completo la relación entre el marido de Meghan Markle y su hermano puesto que será este último quien ocupe el trono cuando fallezca su padre. Harry es el heredero de repuesto. Actualmente, el hijo mayor de Guillermo, el Príncipe Jorge, es el tercero en la línea de sucesión al trono, mientras que sus hermanos cumplen el papel de «reserva». Por otro lado, también ha tenido tiempo para hablar de sus propios hijos y ha explicado que nunca permitiría que Archie, su hijo mayor, pasara por la misma experiencia «traumática» que él y su hermano.

Tiene más historias para contar

De la misma forma, en la citada entrevista, el hijo pequeño de Carlos III también ha querido asegurar que ha ocultado algunos detalles de su vida porque es consciente de que si los llega a hacer público sabe que «nunca le perdonarían». «Hay varias cosas quedan pasado, especialmente entre mi hermano y yo, y entre mi padre y yo. Simplemente no quiero que el mundo lo sepa porque no creo que me perdonen nunca», cuenta. Además, asevera que la publicación de su libro es una llamada de atención para el resto de su familia para ayudarles a «salvarlos de sí mismos«. «Si solo el diez por ciento del escrutinio que tuvimos Meghan y yo se le hubiera puesto a esta institución, no estaríamos con esto en este momento», zanja.