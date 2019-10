1 Miedo a que se repita la historia de Lady Di

“Llega un punto en el que lo único que queda hacer es plantarle cara a este comportamiento, porque destruye a personas y destruye vidas. Simple y llanamente, es bullying, algo que atemoriza y silencia a la gente. Todos sabemos que esto no es aceptable a ningún nivel. No podemos creer ni creeremos en un mundo donde no se asumen responsabilidades por esto. Pese a que esta acción legal no sea la más segura, es la correcta. Porque mi mayor miedo es que la historia se repita”, cierra Harry, preocupado en que Meghan Markle se convierta en el fiel -y trágico- reflejo de su madre, Lady Di.