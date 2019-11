10 Tibios comunicados

“Este es un procedimiento que se lleva a cabo en los Estados Unidos, del que el duque de York no forma parte. Cualquier insinuación [de que él haya cometido] actos ilegales contra menores es categóricamente falsa (…) Negamos enfáticamente que el duque de York haya tenido alguna forma de contacto o relación sexual con [Giuffre]. Las acusaciones hechas son falsas y sin ningún fundamento”.

Kate Middleton enseña con orgullo su jardín a la reina Isabel