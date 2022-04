Este miércoles 6 de abril, el príncipe Carlos reaparecía tras su encuentro con la Reina Letizia, que encumbró a la consorte española en la prensa británica. Sin embargo, parece tras el triunfo de la mujer del Rey Felipe VI en suelo británico las miradas se han depositado en las manos del heredero al trono británico y no precisamente por la curiosa forma que tiene de saludarse con un apretón de manos, acompañado de un cariñoso beso en la mano de la reina patria. El príncipe Carlos ha regresado a la vida pública en la región de Cumbria, donde tuvo el placer de apadrinar el 50 aniversario de Tebay Services, donde se le vio dando buena cuenta de manjares que estimularon su paladar. Sin embargo, todas las miradas se centraron en un detalle que ha despertado de nuevo la preocupación por su salud y es que sus manos y pies hinchados han hecho saltar todas las alarmas.

El acto se desarrolló con total normalidad, pero las fotografías resultantes del acto han provocado que varios medios británicos y usuarios de las redes sociales se fijasen en las hinchadas manos del príncipe Carlos, así como sus pies, cuando accedió descalzo al Tempo Bangla Sahib Gudwara Sikh de Nueva Delhi. Cuando el príncipe de Gales se despojó de sus calcetines y sus zapatos para acceder al edificio sagrado, muchos fueron los que se preguntaron por el motivo de su desmejorado aspecto, por el curioso hecho de que ha reaparecido con las extremidades con los dedos enrojecidos e hinchados, lo que dio lugar a cierta preocupación por su estado de salud.

No es la primera vez que le sucede y aún no se ha ofrecido una justificación oficial al respecto, pero ya hay quien advierte de que esta hinchazón y enrojecimiento de sus dedos de las manos y los pies se puede deber al calor, así como a los efectos secundarios de un vuelo de larga distancia y a la inactividad inherente del trayecto, que puede provocar retención de líquidos y la hinchazón de las extremidades del cuerpo. Una dolencia que se conoce como edema y que se considera también causado por no cambiar de posición durante mucho tiempo y tener una dieta con un alto contenido de sal, así como por insuficiencias cardiacas o problemas hepáticos. Claro está que no es su caso, pero también es común que le suceda a las embarazadas o cuando se sufren quemaduras solares.

Aunque no ha recibido una explicación en firme, ya el pasado año el hijo de la reina Isabel II de Inglaterra quiso salir al frente de esta peculiaridad física cuando realizó una gira oficial por territorio australiano. Lo hizo a modo de chanza y restando importancia a la hinchazón de sus extremidades, bromeando por el hecho de aparecer con “dedos de salchicha” tras aterrizar en su destino. A lo largo de su viaje se comprobó que esta extraña afección desapareció por sí solo sin tratamiento aparente, viendo cómo poco a poco sus dedos perdían ese característico color rojo y el brillo que lo acompaña, así como la hinchazón. Con todo ello, parece que la salud del príncipe Carlos no corre peligro y se trata de algo más común de lo que se cree en un principio, pese al revuelo que ha causado en medios y redes sociales británicos.

