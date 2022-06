La familia crece. Pippa Middleton está esperando su tercer hijo fruto de su matrimonio con el empresario James Matthews. La hermana de Kate Middleton ya es madre de dos pequeños, Arthur, de 3 años, y Grace, de uno. La noticia ha saltado a la luz pública de forma inesperada durante el Jubileo de Platino de la reina Isabel II. Una cita a la que no faltó y cuyas imágenes con una incipiente barriguita no han pasado desapercibidas. La revista ‘People’ confirma a través de fuentes cercanas que está esperando su tercer bebé.

Pippa Middleton acudió al concierto ‘Party at the Palace’ que tuvo lugar el sábado en las inmediaciones del Palacio de Buckingham. Un acto en el que se dieron cita muchos artistas de primer nivel. Otros miembros de su familia también estuvieron presentes para conmemorar los 70 años en el trono de la soberana británica como su hermano James Middleton, su mujer Alizée Thévenet y sus padres, Carole y Michael Middleton. Todas las miradas se posaron sobre su vientre. Llevaba para la ocasión un vestido verde de manga larga con nido de abeja en la parte frontal y suelto debajo de su tripita.

La familia numerosa de Pippa Middleton

La hermana pequeña de la duquesa de Cambridge, de 38 años, y su marido, James Matthews, de 46, formarán en breve una familia numerosa. La pareja se convirtió en padres en octubre de 2018 con el nacimiento de su primogénito, Arthur. En marzo de 2021 nacía la pequeña Grace en el mismo centro médico donde Kate Middleton ha tenido a sus tres hijos, el Hospital St. Mary’s de Londres. El bebé que está en camino será el sexto nieto para Carole y Michael Middleton. Seguro que también comparte muchas tardes de juego junto a sus primos, los príncipes George, Charlotte y Louis de Cambridge.

Una estupenda noticia para Pippa Middleton quien se casó con el expiloto profesional británico en mayo de 2017 en la iglesia St. Mark de Englefield, situado en el condado de Berkshire. Su boda generó una gran expectación, no solo en Reino Unido, también en nuestro país. Sus sobrinos George y Charlotte ejercieron de pajes. Pippa anunció su primer embarazo a través de una columna publicada en la publicación ‘Waitrose Weekend’. «Cuando me enteré de la feliz noticia de que estaba embarazada, me di cuenta de que necesitaba ajustar mi rutina deportiva de cuatro a cinco días a la semana», afirmó entonces.

Gran amante de los deportes, la hermana de Kate Middleton ha continuado ejercitándose durante sus embarazos, eso sí, bajo la supervisión profesional. «He notado cambios en mi cuerpo, pero a través del ejercicio siento que se está fortaleciendo. Soy una fanática del deporte y he mirado muchos libros y sitios web sobre el ejercicio durante el embarazo, pero me ha decepcionado la información técnica limitada sobre lo que puedes y no puedes hacer», escribió en su momento.