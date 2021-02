La noticia del embarazo de Meghan Markle ha dado la vuelta al mundo. «Podemos confirmar que Archie va a convertirse en el hermano mayor. El duque y la duquesa de Sussex están están encantados de anunciar que esperan su segundo hijo», decía la pareja el pasado 14 de febrero a través de un comunicado junto a una imagen en la que la protagonista de ‘Suits’ posa en un jardín acariciando su incipiente barriguita. Y como es habitual, las redes sociales se han hecho eco de la llegada del segundo hijo de la estadounidense con el príncipe Harry. Usuarios de todos los rincones del mundo se han alegrado por el nuevo bebé que está en camino, pero también ha habido quien ha hecho sus bromas sobre ello. He aquí los memes más graciosos que han circulado en Twitter:

Uno de los memes más vistos en las plataformas digitales compara a los duques de Sussex con los personajes de Anna Scott y William Thacker en en la película ‘Notting Hill’. La cinta, encarnada por Hugh Grant y Julia Roberts, concluye con una escena de los protagonistas en un parque público, con la actriz tumbada sobre un banco presumiendo de embarazo. Una estampa muy similar a la que han compartido el hijo menor de Carlos de Inglaterra y su esposa en su cuenta oficial de Instagram para anunciar la buena nueva.

En otro de los memes más vistos se puede ver dos comentarios que se mofan con los pies descalzos del Príncipe. «Creo que Harry necesita lavar sus pies en esta foto«, señala el post. «Alguien debería comprar unos zapatos a Harry». Y es que no hay detalle que pase desapercibido cuando de ‘royals’ y ‘celebrities’ de trata. Todo pasa por el estricto juicio de los internautas, siempre minuciosos al valorar las fotos que comparten los famosos en la nube.

MEGHAN Y HARRY VAN A TENER OTRO BEBÉ SOY ESTO❤️😭 pic.twitter.com/EmwB8TMLOl

