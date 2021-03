Durante su esperada entrevista con Oprah, Meghan Markle y el príncipe Harry le revelaron el sexo del bebé que esperan: «Es una niña», aseguraron

Este domingo, se retransmitió uno de los testimonios más esperados de los últimos años: la entrevista que Oprah Winfrey le realizó a Meghan Markle y el príncipe Harry en la cadena CBS. Durante su charla, ambos revelaron cómo se encontraban tras su salida como miembros senior de la Casa Real británica, además de cómo fue su estancia en Windsor después de darse el ‘sí, quiero’. Incluso Meghan se atrevió a dar un paso más allá y confesó sus pensamientos suicidas durante aquella etapa: «Quería quitarme la vida«, contó. A pesar de hablar de lo mal que lo habían pasado durante un tiempo, también hablaron de uno de los motivos de felicidad: el segundo embarazo de la actriz.

El príncipe Harry fue el encargado de revelar el sexo del bebé

Durante la primera parte de la entrevista, Oprah y Meghan estuvieron charlando juntas en solitario y le preguntó por el sexo del bebé que esperaba. En ese momento, la que fuera actriz de ‘Suits’ le aseguró que prefería revelarlo cuando se sentara el príncipe Harry junto ellas. Pues bien, llegados ese momento… ¡han desvelado el sexo del bebé que esperan!. Oprah miró fijamente a la pareja y les preguntó: «¿Es un niño o una niña?». Hubo unos segundos de silencio antes de que el príncipe Harry revelara la gran noticia: «¡Será una niña!». Y agregó: «¿Qué más podemos pedir?».

Si bien durante las últimas semanas desde que saltó la noticia del embarazo de Meghan mucho se ha hablado sobre ello e incluso en las casas de apuestas del Reino Unido se desató una carrera por acertar el nombre para su segundo hijo, ellos no quisieron dar más datos sobre ello. En Reino Unido los favoritos en el caso de que fuera una niña serían Alice, Alexandra, Emma y Diana. ¿Será finalmente alguno de ellos? De momento, los papás de Archie Harrison no han revelado tal detalle.

¿Ampliarán en un futuro la familia?

Además de revelar el sexo del bebé que esperan, los duques de Sussex han revelado si en un futuro les gustaría ampliar la familia y convertirse en familia numerosa o prefieren plantarse ya con la parejita. Ellos lo tienen claro. La pareja aseguró que no querían tener más hijos y que no tienen ninguna intención de ir a por el tercer bebé, por lo que «seremos cuatro y nuestros dos perros«, ha dicho el príncipe Harry en relación a eso. Sin dar muchos detalles de cuántos meses está embarazada, Meghan Markle ha explicado que la niña nacerá en verano, aunque no ha especificado el mes.

La pequeña que espera Meghan y Harry será su segundo hijo, además del quinto nieto para el príncipe Carlos y el úndecimo bisnieto para la reina Isabel II. Al igual que su hermano, la niña tampoco tendrá título oficial, aunque sí ocupará el noveno puesto en la línea de sucesión al trono.