Meghan Markle ya no sabe cómo hacer frente a los constantes titulares que su familia protagoniza en la prensa de todo el mundo y en los que nunca ella sale bien parada. Sus constantes interacciones en las redes sociales o sus entrevistas con medios sensacionalistas siempre terminan abochornando a la mujer del príncipe Harry y es que hay cuestiones familiares que mejor que no salgan a la luz, al menos si la intención es cuidar a la actriz. No obstante, su familia no tiene en mente darle un respiro y una vez más le han sacado los colores.

Uno de los últimos escándalos que la familia de Meghan Markle ha protagonizado ha sido la filtración de que Thomas Markle, el padre de la duquesa de Sussex, no sufrió un infarto. Esta afección fue la excusa que esgrimió para no asistir a la boda de su hija: “Tuvo que sacarse de la manga una buena razón para no ir a la boda y evitar futuras vergüenzas después de que esas fotos suyas fuesen publicadas”, explican supuestos amigos de Meghan Markle a ‘Daily Mail’. La vergüenza a la que se refiere es la foto probándose un traje de boda, que el progenitor pactó con un paparazzi y que le granjearon 100.000 dólares.

Él, arrepentido, creyó que si finalmente iba a la boda con ese look le lloverían las críticas. Decidió plantar a su hija en el altar y fingir un infarto como excusa a su ausencia. Aun así, la verdad ha terminado por salir.