Meghan Markle y Harry han ofrecido su entrevista más sorprendente. La duquesa de Sussex ha hecho una revelación impresionante sobre los malos momentos que vivió durante su pertenencia a la familia real británica.

Meghan Markle y el príncipe Harry han ofrecido una entrevista de lo más reveladora a Oprah Winfrey. Todo el mundo habla de las sorprendentes declaraciones que han dado durante dos horas. Ha llamado mucho la atención las confesiones que ha hecho la duquesa de Sussex, que ha desvelado el supuesto infierno que vivió durante los años que perteneció a la familia real británica. Entre todas las confesiones, la pareja ha querido desvelar que el sexo del bebé que esperan es ¡una niña!

Pero lo que más ha sorprendido de esta entrevista son las declaraciones que Meghan Markle ha ofrecido en solitario a Oprah Winfrey. La duquesa de Sussex ha querido hablar con ella de cómo fue su llegada a la casa real británica y la relación que tenía con su cuñada, Kate Middleton, entre otras cosas. Una de las declaraciones que más han impactado es cuando Meghan ha hablado de uno de los episodios más duros de su vida, cuando tenía pensamientos suicidas.

«Me daba vergüenza sobre todo por Harry. Pero, no quería estar viva. Fue algo muy real y me asustaba. Era un pensamiento constante. Dije que quería ir a algún lugar para que me ayudasen, y me dijeron que no iba a ser bueno para la institución. Fue a Recursos Humanos, y me dijeron que no había nada que pudieran hacer por mi», desvela totalmente rota. Aún así, ha querido compartir esto porque «hay muchas personas que tienen miedo de pedir ayuda».

Sobre la decisión que tomaron de dejar de pertenecer a la familia real, Harry ha querido desvelar que para él fue doloroso. El hijo de Diana de Gales aseguraba que se sentía atrapado en la institución antes de que conociera a Meghan Markle, pero que en ese momento «no lo sabía». Dieron el paso por «falta de apoyo y comprensión».

El hecho de haber dado este paso tan definitivo ha hecho que no tenga la mejor de las relaciones con los miembros de su familia. De hecho, la relación con su padre se ha visto bastante afectada. «Hay mucho que resolver», explica Harry sobre esto. Aún así, el pequeño de los hermanos asegura que siempre amará a su padre.

Sobre la relación que tiene a día de hoy con su hermano, el príncipe Guillermo, Harry desvela que juntos «vivieron un infierno» cuando se murió su madre. A pesar de todo lo que se ha comentado, Harry dice que «quiere» a su hermano, pero que desde hace un tiempo sus caminos están separados.

La relación de Meghan Markle y Kate Middleton

Mucho se ha rumoreado sobre la relación que tenían Meghan Markle y Kate Middleton. Pues bien, ahora ha sido la propia duquesa de Sussex la que ha hablado de ello. Ha querido aclarar la famosa polémica de los trajes de las damas de su boda con Harry. No fue ella quien hizo llorar a Kate Middleton. Meghan asegura que no quiso desprestigiar a nadie por esto y que su cuñada se disculpó con flores y que se responsabilizó por ello. Ha querido dejar claro que no va a entrar en más detalles porque no sería «justo» para Kate.

Meghan Markle también ha dedicado unas palabras a la reina Isabel II, que por el momento no se ha pronunciado al respecto de esta entrevista, que por supuesto, no deja en buen lugar a la familia real. A pesar de que la duquesa de Sussex ha confesado que no lo ha pasado bien durante los años que perteneció a esta institución, la define como «cálida y acogedora».

En la entrevista ha habido tiempo también para hablar del hijo que tienen en común, Archie. El próximo 6 de mayo cumplirá dos añitos y tal y como ha asegurado su madre, el pequeño no tiene ningún título real. «¿Cómo te explicaron que tu hijo no iba a ser príncipe», le pregunta Oprah. «Me lo dijeron cuando estaba embarazada, no se le iba a dar seguridad ni título. Además, las conversaciones cuando estaba embarazada eran sobre cómo de oscura iba a ser su piel».