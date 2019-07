Meghan Markle, ahora editora de moda de lujo de una revista

1 Un icono de moda

Meghan Markle no ha posado para ningún reportaje de la revista, y su labor se ha limitado a la redacción, al trabajo puro y duro detrás de las páginas. Así lo anunciaba la propia revista, «con gran orgullo». La duquesa ya ha manifestado su agradecimiento: «Ha sido una experiencia gratificante, educativa e inspiradora (…) y me complace poder compartir con vosotros lo que hemos creado. Un gran agradecimiento especial a todos los amigos que me apoyaron en esta aventura con su tiempo y energía trabajando en crear estas páginas y la portada. Gracias por decir ‘¡Sí!’, Y a Edward, gracias por esta maravillosa oportunidad».